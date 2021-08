TASR o tom informoval krajský prokurátor Rastislav Remeta prostredníctvom hovorkyne Generálnej prokuratúry SR Jany Tökölyovej.

"Prokurátor KP v Bratislave podal na OS Bratislava III návrh na schválenie dohody o vine a treste na obvineného Cs. D. pre zločin krivej výpovede a krivej prísahy," priblížila hovorkyňa. OS Bratislava III vzal Csabu D. obvineného z kauzy údajného manipulovania vyšetrovaní Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) 23. júla do väzby. A to z dôvodov kolúznej a preventívnej väzby, t. j. dôvodnej obavy, že by mohol ovplyvňovať svedkov, a dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti.

Proti rozhodnutiu podal sťažnosť obvinený, ako aj prokurátor a po doručení veci mal rozhodovať Krajský súd (KS) v Bratislave. Prokurátor žiadal pre Csabu D. zo zločineckej skupiny takáčovcov útekovú, kolúznu a preventívnu väzbu. Csaba D. bol zadržaný 20. júla. Pátranie bolo vyhlásené aj po takáčovcovi Matejovi Z. a podnikateľovi Petrovi P.

Trojica figuruje ako kľúčoví svedkovia v mediálne známych policajných kauzách. Prokurátor KP v Bratislave začal 28. júla trestné stíhanie v prípade prerušenia zaisťovacieho úkonu zo strany Prezídia Policajného zboru (PZ) v prípade zásahu voči svedkom v kauzách Očistec a Judáš.

Remeta predtým kritizoval, že zo strany Prezídia PZ zboru došlo k prerušeniu prebiehajúceho zásahu pri zadržiavaní obvinených osôb, v dôsledku čoho sú práve dvaja obvinení na úteku. Policajný prezident Peter Kovařík potvrdil, že išlo o jeho rozhodnutie.

Vyšetrovanie v tejto veci vedie špecializovaný tím zložený z vyšetrovateľov ÚIS a vyšetrovateľov NAKA. Dočasne poverený riaditeľ ÚIS Peter Scholtz 22. júla pozastavil činnosť Diane Santusovej, vedúcej špecializovaného tímu ÚIS, ktorý vec prešetruje. Činnosť tímu pozastavená nie je.