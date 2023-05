Deň matiek ROZCÍTIL POLITIKOV. Čaputová, PELLEGRINI, Kollár a iní ukázali SVOJE MAMINY a deti

Rodina by mala byť na prvom mieste, no nie vždy sa jej venuje dostatočný čas. Práve Deň matiek je ale sviatok, keď sa všetko zastaví a snažíme sa svojim mamám poďakovať. Inak na tom nie sú ani politici. Dojemné slová na Deň matiek povedala prezidentka Zuzana Čaputová, ale aj ďalší politici, ako napríklad Peter Pellegrini, Richard Sulík či Andrej Danko. Ukázali aj fotky so svojimi najbližšími, dokonca aj v čase, keď boli sami deťmi. Predseda parlamentu Boris Kollár dokonca zverejnil video, na ktorom ďakuje svojej mamine.