1. september sa na námestí SNP v Banskej Bystrici stretli milovníci folklóru, aby spoločne oslávili nielen Deň ústavy, ale aj krásu našich tradícií na 5. ročníku Slovenského dňa kroja. Medzi účinkujúcimi boli folklórne súbory (FS) z celej krajiny. Nechýbali FS Zemplín, Liptov, Urpín, Kopaničiar, Považan a mnohé iné. „Spev slovenských ľudových piesní, doplnený o tanec a tradičné slovenské kroje očarili každého od tých najmladších vekových kategórií až po tie najstaršie,“ napísal Kollár na sociálnej sieti.

Líder Sme rodina sa ale neprišiel do Banskej Bystrice iba kochať. Spolu s poslankyňou a matkou jeho dcérky Ester Petrou Krištúfkovou sa obliekli do krojov a poriadne sa na pomyselnom parkete povyzvŕtali aj oni. Ako by to ale bolo, keby sa takej tradície vo svojom rodnom meste nezúčastnil expremiér a líder Hlasu Peter Pellegrini. Aj on sa spolu s jeho obvyklým úsmevom navliekol do poriadne netradičného kroja. Jeho fotku v kroji, ktorý pripomínal SUKŇU, si pozrite v našej galérii.

Očarujúci úsmev ale ukázala predovšetkým podpredsedníčka Hlasu Denisa Saková. „Je to jedinečné podujatie zamerané na šírenie tradícií, prezentáciu slovenských ľudových krojov a obcí, regiónov a nášho kultúrneho dedičstva. Ako rodáčka z Nitry som mala oblečený nádherný kroj z Nitry - Drážovce,“ napísala Saková na sociálnu sieť.

Pozrite si tie najzaujímavejšie fotky Sakovej, Krištúfkovej, Kollára a Pellegriniho zo Slovenského dňa kroja.

"Folklór v srdci. Presne tak to vyzeralo na Donovaloch, kde sa opäť stretli šikovní ľudia všetkých generácií v nádherných a pestrých slovenských krojoch," napísal Peter Pellegrini. Zdroj: facebook/peter pellegrini