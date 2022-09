Viaceré požiadavky OĽaNO sú podľa Sulíkových slov pre SaS neprijateľné, napriek tomu je strana o zvyšku návrhov pripravená rokovať po demisii ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Za najpravdepodobnejšie však považuje, že popoludní podajú ministri z SaS demisiu. Rovnako pravdepodobné to vidí aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), mená nových ministrov nešpecifikoval. Podčiarkol potrebu riešiť zastropovanie cien energií.

Sulík podotkol, že meno svojho nástupcu vo vedení ministerstva nepozná, hoci je už niekoľko dní v demisii. Mrzí ho, že OĽANO nevyužilo dvojmesačné ultimátum. "Igor Matovič vedel, že neodstúpi a trestuhodne premárnil čas, ktorý sme dali na odovzdanie ministerstva," poznamenal Sulík. Odmieta, že by utekal pred zodpovednosťou.

Krajniak uviedol, že nejaké mená možných nových ministrov sú, no nešpecifikoval ich. Pýta sa, či stálo za to, že v aktuálnej situácii ľudia z rezortu hospodárstva odchádzajú, keď vidia, čo Slovensko čaká. "To nestálo za to. Ale to si musia zvážiť oni," podotkol. Na otázku, či je hnutie Sme rodina ochotné vládnuť s Matovičom odpovedal, že s ním vládnu už dva a pol roka. "Vláda nie je spolok kamošov. O tom, aká je vláda, rozhodli ľudia vo voľbách. Každý si mal zvážiť pred dva a pol rokom, či vie v takej vláde napĺňať svoj program," podotkol s tým, že kým si hnutie vie plniť svoje sľuby, má to preň zmysel kvôli voličom.

Richard Sulík Zdroj: Pavel Neubauer/TASR



Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) zopakovala, že odchod ministrov za SaS v súčasnej situácii považuje za nezodpovednosť. Ak by naozaj k demisii prišlo, spomína návrh obsadiť uvoľnené ministerské posty nestrannými odborníkmi. Chce, aby šlo o dohodu všetkých troch koaličných partnerov. Pre Remišovú sú podľa jej slov dôležité posty ministra zahraničných vecí a hospodárstva. Riešenie energetickej krízy, ktoré bude nový minister navrhovať, musí byť predmetom kompromisu, podotkla. V prípade cien energií Remišová upozornila, že žiadne konkrétne riešenia zo strany vedenia rezortu hospodárstva na stole zatiaľ nie sú. Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ však na pozíciu nového ministra hospodárstva existuje horúci "favorit" - jeho meno sa dozviete v galérii.

