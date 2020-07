"Po dlhom rokovaní sme dnes dospeli k hlasovaniu, akademický senát sa nestotožnil s mojím návrhom vyslovenia nedôvery a ja toto rozhodnutie rešpektujem. Pre budúcnosť STU to bude znamenať toľko, že vízia pána dekana Kotuliaka bude naďalej napĺňaná," uviedol pre médiá rektor STU Miroslav Fikar.



Hlasovaniu predchádzal jeho návrh na vyslovenie súhlasu s odvolaním dekana Kotuliaka. Ten mal svojím konaním vážne poškodiť a naďalej podľa rektora poškodzuje záujem STU a FITT. Fikar pripomenul, že Kotuliak 9. januára ukončil pracovný pomer bývalej dekanke Márii Bielikovej. "Zároveň, napriek svojmu písomnému sľubu prijal pred konaním volieb do AS FIIT veľký počet nových zamestnancov. Tento jeho postup bol účelový, na akademickej pôde neobhájiteľný," upozornil Fikar. Myslí si, že rozhodnutia dekana mali za následok "dramatickú degradáciu vzťahov na fakulte, medzi zamestnancami navzájom aj medzi študentmi".



"Celkový dôsledok hodnotím ako polročnú devastáciu dobrého mena univerzity. Výsledkom je odchod značnej časti garantujúcich pedagógov, odborných asistentov, doktorandov a študentov, ktorý sa nedá pomenovať inak než rozvrat fakulty," dodal Fikar. Za osobitne alarmujúcu považuje tiež stratu dobrého mena STU u významných slovenských IT firiem a v očiach širokej verejnosti.





Reputačné škody mala univerzita utrpieť vďaka širokej medializácii krízy na fakulte a najmä v dôsledku neschopnosti nového vedenia FIIT racionálne obhájiť vlastné manažérske rozhodnutia. "Oveľa horšie je, že na FIIT STU došlo k poškodeniu základného záujmu na udržaní a rozvoji kvality vzdelania. K 30. júnu z fakulty odišla skupina 14 zamestnancov, k 31. augustu avizuje odchod z FIIT ďalších 16 vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov." Odvolanie dekana bolo podľa rektora základnou podmienkou k tomu, aby sa vedeniu STU podarilo zvrátiť rozhodnutie časti odchádzajúcej časti zamestnancov.



Dekan Kotuliak, za ktorého odstup podpísalo výzvu vyše 500 študentov, odmietol, že sa na FIIT STU koná rozvrat. "Veľmi ma mrzí, že sme sa nevedeli dohodnúť na koexistencii a niektorí kolegovia sa rozhodli z fakulty odísť. Zostáva mi len rešpektovať ich rozhodnutie a hľadať za nich náhradu tak, aby veda a výskum boli naďalej zabezpečené v náležitej kvalite,"skonštatoval. Predstavil kroky, ktoré by mali predstavovať východisko zo situácie. Okrem iného dodal, že FIIT vypísala 8. júla výberové konanie na pozície profesor, docent a odborný asistent v celkovom počte 24 funkčných miest, ktoré sú podľa dekana otvorené pre všetkých, aj bývalých zamestnancov.



Po hlasovaní Kotuliak poďakoval za vyjadrenie dôvery AS STU: "Rešpektujem akýkoľvek jeho záver. Vnímam to ako záväzok, treba si vysúkať rukávy a začať pracovať na napĺňaní vízie, s ktorou som zvíťazil ako dekan fakulty."