V nedeľu vo večerných hodinách narazilo luxusné osobné auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy na Staromestskej ulici. Tragédia na zastávke mestskej hromadnej dopravy Zochova si vyžiadala päť ľudských životov a viacerých zranených, z ktorých jeden je stále v kritickom stave. Tragickú nehodu spôsobil generálny sekretár Slovenského deaflympijského výboru Dušan Dědeček, ktorý mal v krvi 1,6 promile alkoholu a po nehode bol navyše agresívny.

V prípade Dědečka ide o vplyvného športového funkcionára, ktorý pôsobil aj ako atletický tréner pre nepočujúcich športovcov. Vo funkcii generálneho sekretára zväzu bol viac ako desať rokov. „Mimoriadna udalosť nás hlboko zasiahla a považujeme ju za absolútne zlyhanie jednotlivca, ktoré je neospravedlniteľné. Deaflympijský výbor Slovenska vyjadruje úprimnú a hlbokú sústrasť rodinám obetí tragédie. Vzhľadom na skutočnosť, že výbor má iba sprostredkované mediálne informácie v tejto veci a z úcty k obetiam tejto tragédie a všetkých zainteresovaných osôb nám neprislúcha sa v tejto veci bližšie vyjadrovať,“ píše sa vo vyhlásení prezidenta Deaflympijského výboru Slovenska Petra Birku.

Už o pár hodín stiahli zo stránky výboru fotografie a kontakty na generálneho sekretára Dušana Dědečka aj jeho syna Lukáša Dědečka, ktorý vo výbore zastáva funkciu kontrolóra.

Dušan Dědeček má za sebou pomerne bohatú minulosť aj v oblasti politiky. V roku 2014 kandidoval do miestneho zastupiteľstva bratislavskej mestskej časti Karlova Ves za koalíciu strán Smer-sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska, Slobodné fórum. Zaujímalo nás, či v jednotlivých stranách poznajú Dědečka aj osobne.

„SNS sa dištancuje od takýchto konšpirácií. Uvedený pán nikdy nebol členom SNS. Nepoznáme ho a pokiaľ ho niektorá z uvedených strán navrhla, obráťte sa na nich a nespájajte umelo našu stranu s niekým, kto sa nedávno fotil s Eduardom Hegerom. Veríme, že ho stihne primeraný trest,“ odpísali nám z tlačového oddelenia národniarov. V tejto súvislosti sme oslovili aj stranu Smer-SD, no do uzávierky nereagovali. FOTKY DĚDEČEKA SO ZNÁMYMI POLITIKMI SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Článok pokračuje na ďalšej strane!