"Reforma je v spiacom štádiu, lebo strana SaS svojimi krokmi a verejnými vyhláseniami v podstate 'vyhlasuje', že žiadnu daňovú a odvodovú reformu robiť nebudeme, lebo s ničím nesúhlasia," povedal.

"Musíme sa v koalícii dohodnúť, či naďalej budú blokovať reformu alebo ideme urobiť počas tejto vlády nejaké naozaj zásadné reformné kroky," dodal minister financií. Matovič predstavil obrysy daňovo-odvodovej reformy 5. mája. V tom čase deklaroval, že základnými piliermi reformy budú férové dane, jedna daň a jeden odvod a 200 eur mesačne na dieťa. Poprel aj medializované informácie o náraste dane z pridanej hodnoty (DPH) na 25 %.

Matovič vtedy vyčíslil náklady reformy na asi 2,5 miliardy eur, financie by sa podľa neho mali získať z viacerých zdrojov a v konečnom dôsledku bude reforma deficitná. "Určite to bude viaczdrojové financovanie. Zároveň počítame s tým, že celkový výsledok (reformy) bude deficitný. Chceme prispieť niekoľkými sto miliónmi do tejto reformy s tým, že to budeme brať ako podporu dobrej veci, podporu prorodinnej politiky," dodal Matovič.

Začiatkom mája Matovič prisľúbil, že bližšie predstaví reformu približne o dva týždne, termín však nedodržal. Koncom mája na otázky novinárov odpovedal, že na daňovo-odvodovej reforme jeho rezort pracuje, koaličný partner (SaS) ich však "okradol" o 17 dní, počas ktorého sa v tom čase riešila novela rozpočtu.

SaS ešte reformu nevidela

Strana Sloboda a solidarita (SaS) daňovú reformu neblokuje, doteraz jej návrh nevidela. Uviedol to pre TASR hovorca strany Ondrej Šprlák v reakcii na pondelkové (2. 8.) vyjadrenia ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). CELÉ VYJADRENIE NÁJDETE TU >>>>