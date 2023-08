Vláde Ľudovíta Ódora bude trvať mandát len do predčasných septembrových volieb. Predseda SNS Andrej Danko by však očakával, že jej členovia využijú zvyšný čas plnohodnotnejšie a nebudú sa špacírovať po dovolenkách. Sám sa pritom v Londýne neváhal vyfotiť so známym konšpirátorom.

Andrej Danko by privítal, keby sa dočasná vláda zhostila svojho postu poctivejšie. „Máme vládu Ódora na tri mesiace. Človek by čakal, že budú makať deň a noc,“ neskrýval rozhorčenie predseda SNS, „sú vo funkciách na pár mesiacov a oni si chodia po dovolenkách.“ Kritikou neobišiel ani prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Tá sa na svojom Instagrame pochválila cyklistickými výletmi do blízkeho Rakúska, pozdĺž rieky Morava a exkurziou po zákutiach Malých Karpát. Slovákom odporúča trasu z Devínskej Novej Vsi cez most do Rakúska a naspäť kompou z dedinky Angern. Na výletoch ju, ako vždy, sprevádzal jej partner a kandidát na „Prvého pána“ v histórii Slovenska Juraj Rizman.

Prezidentka SR a jej partner Juraz Rizman na cyklistike po Slovensku a susednom Rakúsku. Zdroj: Instragram Zuzany Čaputovej

Politikom zároveň nie sú cudzie ani drahé dovolenky a naozaj exotické dovolenkové destinácie. Nedávno sme Vás informovali o kandidátke za stranu SaS Janke Kiššovej, ktorá sa aj napriek požiarom vydala na nebezpečný Rodos. Teraz, najmä pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami, chcú politici tráviť čo najviac svojho voľného času v obklopení potenciálnych voličov a voličiek. Niet preto divu, že tento rok preferujú skôr dovolenky na Slovensku. Ak sa chystáte na túru do našich najvyšších veľhôr Vysokých Tatier, je celkom možné, že sa stretnete hneď s niekoľkými predsedami politických strán. Tatry plánujú navštíviť napríklad i predseda KDH Milan Majerský, predseda progresívcov Michal Šimečka, Veronika Remišová zo Za ľudí, ale aj Richard Sulík z SaS.

Kvôli náročným a vyčerpávajúcim predvolebným kampaniam, si budú istí politici letnú dovolenku odopierať. Medzi nimi sú aj šéf mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini, či aj predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Aj napriek výčitkám Andreja Danka, že Ódorov vládny kabinet sa len pofľakuje na chodbách Úradu vlády SR, samotný premiér Ľudovít Ódor dovolenku tiež neplánuje. „Letná dovolenková sezóna bude o príprave rozpočtu a plánu konsolidácie verejných financií. Rovnako aj o realizácii všetkých krátkodobých opatrení na pomoc ľudom a ekonomike," potvrdil pre PLUS JEDEN DEŇ Ódorov hovorca Peter Majer.

Za ušami má aj Danko. Len deň predtým, ako publikoval toto stanovisko, sa na sociálnych sieťach pochválil fotografiou z výletu v Londýne. Obočie zdvihlo ľuďom ale to, s kým sa na tej fotke ukázal! Palec hore ukazuje spoločne so známym dezinformátorom a konšpirátorom Danielom Bombicom, fungujúcim aj pod prezývkou Danny Kollár.

Influencer Bombic žije v Londýne, odkiaľ sa svojím podporovateľom a fanúšikom prihovára najmä prostredníctvom sociálnej siete Telegram, kde mu nehrozí, na rozdiel od Facebooku, že by mu zmazali príspevky a statusy. Telegram je totiž úplne neregulovaný, čo zneužívajú najmä extrémisti a dezinformátori. Kedysi zvykol inklinovať ku Kotlebovej ĽSNS, dnes si skôr podá ruku s členmi strany SMER-SSD. Niekoľkokrát sa objavil aj na Kulturblogu, zaradenom na Zozname stránok so sporným obsahom projektu Konšpirátori.sk. Bombic, evidentne, rozširuje svoje obzory, keď už mu neprekáža vymeniť si úsmevy ani s vrchným predstaviteľom národniarov.

Na Bombica bol pritom vydaný európsky zatykač. Stíhaný bol najmä za prejavy extrémizmu. Do povedomia verejnosti sa dostal aj počas obdobia pandémie koronavírusu, kedy vyhľadával a zverejňoval citlivé osobné a kontaktné údaje slovenských zdravotníkov. Svojich fanúšikov mal potom nabádať k obťažovaniu týchto osôb. Ešte 20. augusta bol priamo v Londýne zatknutý britskou políciou. V cele predbežného zadržania sedel celých 48 hodín. Po zaplatení mastnej kaucie vo výške 15 000 £ (približne 17 300 €) je momentálne na slobode. V pravidelných intervaloch sa musí hlásiť na miestnej policajnej stanici a údajne nosí aj monitorovacie zariadenie.

Na otázku, či je v poriadku, aby sa predseda národniarov takto verejne prezentoval so známym konšpirátorom, nám strana SNS odpovedala, že Danko len reagoval na pozvánku do diskusie. Problém v tom nevidí ani samotný Danko, ktorý sa vyjadril, že je ochotný stretnúť sa s každým, kto má nejaký mediálny dosah.

FOTKY DANKA S BOMBICOM NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!