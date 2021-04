Všetku mediálnu pozornosť na seba strhol minister financií Igor Matovič (47) potom, čo vo štvrtok ráno letel do Moskvy rokovať o vakcíne Sputnik V. Ruská strana totiž vypovedala zmluvu a Slovensko požiadala o vrátenie 200 000 kusov už dodaných vakcín. Aby toho nebolo málo, o jeho ceste nevedeli podrobnosti premiér, minister zahraničných vecí či prezidentka. Naskytla sa najmä otázka, prečo túto situáciu nerieši premiér či minister zdravotníctva, no šéf štátnej kasy.

Prekvapivé bolo aj piatkové vyhlásenie po Matovičovom návrate z Moskvy. Minister sa totiž otvorene zastával Rusov a na slovenské inštitúcie a nemenované osoby nenašiel pekného slova. Rusi sa totiž podľa jeho slov cítia byť mimoriadne poškodení tým, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL) zveril posúdenie vakcíny neregistrovanému laboratóriu, ktorého výsledky narušili reputáciu vakcíny po celom svete. A expremiér zrejme zabudol, že už nešéfuje vláde, a tak problémy okolo vakcíny vzal do vlastných rúk.

Svoje právomoci neprevzal ani Eduard Heger, ktorý Matoviča obhajovali, hoci ani nevedel, kedy sa z cesty vráti a čo tam vlastne šiel vyjednávať. Expremiér sa stretol s novinármi až v piatok doobeda a takmer po polhodinovom meškaní nič nové nepovedal a pred novinármi utiekol. A to, že Matovič si úraduje ako po starom, dosvedčil aj šéf SNS Andrej Danko. Ten sa ponúkol, že by skúsil pomôcť vo vyjednávaní s ruskou stranou. Napísal totiž SMS premiérovi Hegerovi. JEHO REAKCIU SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.

Relatívne vágne vyjadrenia však na odborníkov dobrý dojem neurobili. „Hodnotiť, kto krajinu riadi, by bolo podľa jedinej kauzy nevhodné, no ak by sme situáciu posudzovali výlučne podľa udalostí spojených so Sputnikom V, tak Matovič,"zamyslel sa politológ Grigorij Mesežnikov. Súhlasí aj politológ Radoslav Štefančík. „Na základe včerajšej tlačovej besedy Eduarda Hegera si myslím, že ako predseda vlády mal byť podrobne informovaný o cieľoch a zámeroch pracovnej cesty svojho ministra. Z jeho vystúpenia som však nadobudol pocit, že o tejto ceste toho veľa nevedel," zhodnotil. „Včera na tlačovke pôsobil dosť bezradne," uzavrel.

Politológ Miroslav Řádek dodáva, že Matovič si správne vybral „svojho premiéra". „Heger nedostal od svojho ministra financií ani malú šancu, aby prejavil vlastnú politickú autoritu. Zo včerajšej tlačovej konferencie Eduarda Hegera bolo možné nadobudnúť dojem, že je skôr moderátorom zasadnutí vlády SR," zhodnotil s dôvetkom, že „v porovnaní s obdobím ostatnej vládnej krízy sa nič nezmenilo."

