"Nikdy som sa netváril, že som geniálny kuchár, geniálny ekonóm, ako to vždy hovoril Richard Sulík," uviedol hneď v úvode svojho videa Danko. Šéf národniarov sa rozhodol poslať tvrdý odkaz lídrovi SaS skutočne originálnym spôsobom, a to priamo z kuchyne! O Sulíkovi je totiž známe, že je veľkým milovníkom kuchárskeho umenia a neraz už ukázal svojim fanúšikom, ako pripravuje rôzne dobroty vo svojej špičkovo vybavenej kuchyni. Legendárnym sa stala aj jeho pizza piecka, na ktorú pozýval svojich koaličných partnerov vyžehliť si vzťahy.

"Nemáme tu síce pizza piecku, len malú dvojplatničku a občas si tu robíme obed. Rozhodol som sa urobiť známe „študentské špagety“ – cestoviny s morca-dellou," hovorí vo videu Danko, naznačujúc tak výrazné šetrenie a obmedzovanie sa za študentských čias.

"Aj mne dnes prišla do mojej firmy faktúra, ktorá mi prevalila oči. 3 000 eur za objekt je neskutočná suma a asi to budem musieť zavrieť. Takých prevádzok, reštaurácií, kaviarní je x," poznamenal Danko. "Keby Sulíkovi naozaj záležalo na podnikateľoch, tak by to nedovolil," podotkol ďalej. Pripomenul, ako exminister hospodárstva sľuboval, že znížia dane ľuďom, no práve poslanec Marián Viskupič z SaS ich opäť zdvihol pre všetky firmy s obratom viac ako 50-tisíc. "Nech už je Sulík, aký chce, ale ako si dovolil nový minister hospodárstva byť tri týždne na dovolenke? Presne tento amaterizmus ľudí ako Richard Sulík, pokusy Igora Matoviča a nerozhodnosť Hegera dnes likvidujú firmy," kritizoval Danko.

„Som presvedčený, že Západoslovenská energetika nemôže stornovať faktúry a žiaľ ich budeme musieť zaplatiť. Tieto faktúry nás likvidujú a tieto faktúry nikdy nemali byť na svete. Štát už mal dávno mimoriadne rokovať, nie fotiť sa v dresoch, ako to robí Heger," myslí si Danko. Líder národniarov bol obzvlášť v šoku z rokovania, ktoré sa dnes uskutočnilo medzi dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom, vicepremiérkou Veronikou Remišovou a predsedom KDH Milanom Majerským. TVRDÝ ODKAZ DANKA MAJERSKÉMU SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

