Pred niekoľkými dňami si dal na seba maďarský premiér Viktor Orbán šál s mapou Uhorska, čím pobúril okolité krajiny vrátane Slovenska. Keď sme sa vtedy predsedu Slovenskej národnej strany v telefonickom rozhovore spýtali na jeho reakciu, odvetil: „Keby som bol v štátnej funkcii, tak by som dal Viktorovi na najbližšom futbale šál so slovenským územím." Hneď na to sa premiér Eduard Heger pri stretnutí premiérov V4 odfotil s Orbánom, na ktorého plecia umiestnil slovenský šál.

Danko na to zaregoval pomerne radikálne a zbavil sa svojich vlasov. "Novinárom som včera povedal, že keby som bol vo funkcii dal by som Viktorovi Orbánovi na protest šál so Slovenskom. Naša podpredsedníčka Dagmar Kramplová sa usmiala a povedala: “Andrej, stav sa, že to Heger urobí v Košiciach," prezradil a okamžite sa stal terčom vtipov. Ako vidno na jeho najnovšej fotografii, vlasy mu stále nedorástli.

Podľa jeho slov absolvoval priateľské stretnutie a rokovanie s ministrom zahraničných vecí Maďarska Pétrom Szijjártóm. Na úvod mu daroval originálny dres Slovenského futbalového zväzu s jeho číslom a menom. Doplnil, že diskutovať s Pétrom Szijjártóm je pre neho vždy poučné: "Poďakoval som mu za pozície Maďarska v EÚ, ktoré pomáhajú aj Slovenskej republike a blokujú šialenstvá Bruselu."

"Maďarom chcú bruselskí úradníci zablokovať eurofondy kvôli tomu, že Maďarsko v mnohých veciach využíva právo veta a poukazuje na hlúposti Bruselu. Som presvedčený, že Poliaci, Maďari, Česi a Slováci musia v dnešnej dobe držať spolu, inak nás západné štáty zvalcujú," napísal na sociálnej sieti predseda SNS. Ten je známy svojimi dlhodobými odmietavými postojmi voči centru Európskej únie.