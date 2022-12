Palaj pracuje na ministerstve od augusta 2020 na pozícii vedúceho oddelenia umelej inteligencie a strojového učenia. Generálny tajomník služobného úradu je najvyšší vedúci štátny zamestnanec na ministerstve a má vplyv na riadenie ministerstva. Podľa nášho zdroja mal byť za výmenou generálneho tajomníka služobného úradu exminister Marek Krajčí. Ten je už niekoľko týždňov v otvorenom konflikte s rezortom zdravotníctva pod vedením Vladimíra Lengvarského. Navzájom si vyčítajú nedostatočnú prípravu projektov na čerpanie prostriedkov pre nemocnice z Plánu obnovy.

„Radikálne to odmietam, nie je to pravda,“ reagoval Marek Krajčí. „Absolútne s tým nemám nič spoločné, ani som nevedel, kto bude novým šéfom služobného úradu. Dozvedel som sa to až potom, ako sa to stalo," povedal exminister zdravotníctva. Podľa neho sú to nepravdy, ktoré o ňom rozširuje odídený šéf úradu. "Pozdravujem pána Ferjančíka, ktorý to pravdepodobne šíri," odkázal Marek Krajčí. Odvolanie generálneho tajomníka zostáva zahalené tajomstvom. Na ozrejmenie dôvodov výmeny bolo skúpe aj ministerstvo zdravotníctva. „Generálny tajomník služobného úradu MZ SR p. Peter Ferjančík odstúpil z funkcie na vlastnú žiadosť", uviedol komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva.

Až do momentu hlasovania o budúcnosti vlády Eduarda Hegera a Igora Matoviča sa odohráva boj o funkcie a vplyv na rôznych úrovniach. Kladú sa podmienky a ultimáta. Vidieť to napríklad aj na správaní niektorých poslancov tesne pred hlasovaním a ich požiadaviek. Známy je prípad poslanca Martina Borguľu, ktorý chcel hlavu ministra Mikulca, či poslanca Patrika Linharta, ktorý chcel financie pre takzvaný potravinový semafor. Ani jednému poslancovi vláda nevyhovela. A do tretice, odchod z klubu Sme rodina ohlásil aj bývalý tenista Ján Krošlák „Ja som sa rozhodol hlasovať za pád vlády pod taktovkou Igora Matoviča. Áno, Igora Matoviča, lebo vláda Eduarda Hegera tu nikdy nebola a Igor Matovic aj po svojom odchode z premiérskeho kresla neprestal škodiť tejto krajine. Dnes nebudem hlasovať za návrat mafie a koniec demokracie, ale za odchod sekty, ktorá spôsobila chaos a teror v tejto krajine,“ uviedol bývalý tenista na sociálnej sieti.