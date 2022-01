Politik György Gyimesi (41) a bývalá Miss Slovensko Magdaléna Šebestová (38) to spolu zrejme myslia vážne. Fotograf denníka Plus JEDEN DEŇ ich zachytil na lyžovačke deň po tom, ako zverejnili svoj prvý spoločný záber. Podľa očitých svedkov a fotografií spolu pôsobili ako zohratý pár. A nielen to...

O novom slovenskom celebritnom páre sme vás informovali začiatkom tohto týždňa. Dôkaz na potvrdenie dlhodobých špekulácií poskytli samotní aktéri, poslanec NR SR za OĽaNO Gyimesi a bývalá partnerka futbalistu Jána Ďuricu Magda Šebestová. Obaja totiž zverejnili takmer identickú fotografiu zo spoločnej lyžovačky v Jasnej. Ako sa ukázalo, nešlo o žiadne náhodné stretnutie.

Dôkazom sú fotografie, ktoré sa podarilo nášmu denníku získať hneď na druhý deň. Sympatický politik je na nich spoločne so svojím synom Zentem – Györgyom a krásnou Magdou, ako spoločne sťa jedna veľká rodina lyžujú.

Prvá spoločná fotka Gyimesiho so Šebestovou, ktorú zverejnil poslanec na svojom profile. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CYTsbZRMhyu/

Pomerne čerstvo rozvedený Gyimesi to so svojím novým objavom zrejme myslí skutočne vážne, ináč by synčekovi novú partnerku pravdepodobne ešte nepredstavoval. „Magdu som zahliadol skôr, zdá sa mi, že prišla na svah ako prvá. Neskôr sa k nej pridal György so synom. Najprv sa všetci rozprávali, Gyimesi rozdával úsmevy na všetky strany a bolo vidieť, že je mu v spoločnosti sexi missky príjemne,“ povedal náš dobre informovaný zdroj, ktorý celú situáciu videl na vlastné oči.

