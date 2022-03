Kým český premiér Petr Fiala (57) zbiera pochvaly za odvážnu cestu na Ukrajinu, náš premiér dostáva kritické ohlasy. Predseda slovenskej vlády cestu do Kyjeva odmietol po konzultácii s bezpečnostnými zložkami, ktoré mu to vyslovene neodporučili. „Môj postoj k Ukrajine sa nemení, musíme im naďalej výrazne pomôcť, aby došlo k zastaveniu vojny," vyslovil Heger v stredu s tým, že hlavnú úlohu v jeho rozhodovaní nezohral strach. Ak by však opäť dostal takúto pozvánku, zrejme by to prehodnotil.

Toto jeho vyjadrenie však mnohým nestačilo. Ranu pod pás schytal aj od vlastného straníckeho šéfa Igora Matoviča (48). Líder OĽaNO síce najskôr Hegerov postoj nechcel komentovať, avšak napokon svoj názor vyjadril: „Edo Heger sa rozhodol na základe informácií, ktoré mal v danej chvíli od slovenských bezpečnostných zložiek, ktorým dôveroval. A teraz, ako sa hovorí, po vojne je každý generál. Každý by išiel do Kyjeva.“ Dodal, že ho Hegerovo rozhodnutie mrzí, ale postoj bezpečnostných zložiek rešpektuje.

Matovič zároveň priznal, že jemu by bezpečnostné odporúčania neprekážali. „Ja som pri takýchto stanoviskách trucovitý. Ja by som skôr konal podľa toho, ako by som to cítil. Ja by som asi šiel napriek tomu, čo mi povedali slovenské bezpečnostné zložky," uviedol bývalý premiér.

Názor odborníkov nájdete na nasledujúcej strane