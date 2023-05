Svoj odchod oznámili predstavitelia platformy po pondelkovom grémiu Aliancie, na ktorom sa nedohodli na obsadení kandidátnej listiny. Most-Híd tvrdil, že platforma SMK trvá na tom, aby bol bývalý poslanec parlamentu za OĽaNO György Gyimesi (42) na kandidátke Aliancie. "Vulgarizácia politiky a politický štýl, ktorý bývalý poslanec OĽANO predstavuje, ohrozuje pôvodné hodnotové ukotvenie Aliancie, preto v nej nemôžeme zotrvať," vyhlásil predseda platformy Most-Híd, Konrád Rigó. A dodal, že na základe utorkového uznesenia prijatého najvyšším rozhodovacím orgánom platformy zo strany odchádzajú. "Odchádzame z Aliancie, ale neodchádzame z politiky. Príbeh strany Mosta-Híd pokračuje vo štvrtok ustanovujúcim snemom strany," dodal predstaviteľ Mosta-Híd László Sólymos.

Béla Bugár: Expolitik o projekte Mikuláša Dzurindu a novovznikajúcich stranách (január 2023)

Portál aktuality pred niekoľkými dňami informoval, že medzičasom o možnej spolupráci diskutovali predstavitelia Mosta a Dzurindoví Modrí, pričom neformálne rozhovory pre denník Plus JEDEN DEŇ potvrdil aj Sólymos. "Rozprával som sa s rôznymi ľuďmi. Dzurindom, Zsoltom Simonom a záujem o diskusiu prejavili aj Demokrati. Nič z toho by som však zatiaľ nenazýval rokovaniami," povedal. Sólymos tvrdí, že pre platformu je v tejto chvíli prioritou nová strana. "Tú už máme, naša platforma vstúpi do menšej strany MKDS, ktorú následne premenujeme," vysvetľuje so slovami, že zoskupenie zrejme opäť ponesie názov "Most-Híd."

Bugár pokladá Gyimesiho za kontroverzného politika, ktorý zneužíva maďarské témy (apríl 2023)

"Rozhodne sa budeme chcieť spájať so stranou či stranami s ktorými nájdeme spoločné priority a s ktorými zdieľame rovnaké hodnoty, no zatiaľ sme len na začiatku. Aj pre nás je to nová vec. My sme sa predsa nechystali na odchod z Aliancie, ale boli sme vytesnení a posledné týždne bolo jasné, že k tomu dôjde," ozrejmil. Sólymos zároveň potvrdil, že jedným z hlavných dôvodov odchodu platformy je Gyimesiho meno na kandidátke Aliancie.

"Je jasné, že ak ho SMK a predseda strany Krisztián Forró chcú mať na kandidátke, potom aj politika Aliancie určite zmení svoje smerovanie," mieni Sólymos. "Tento človek so sebou prinesie matovičovský štýl politiky, čo je nám na míle vzdialené. Rozdeľuje ľudí a svoju politickú rétoriku neraz zakladá na nenávisti," uzatvára exminister, podľa ktorého Aliancia nedodržuje vlastné stanovy. "Ak sme sa raz dohodli, že kandidátku vystaváme konsenzom v grémiu, tak to má platiť, no zjavne to tak nie je. Chcú tam mať Gyimesiho za každú cenu a takto sa nedá fungovať," uzavrel.

"Našou víziou je aj prinavrátenie kultúry do politiky v jej najširšom slova zmysle. Nechceme informovať o našich zámeroch, budeme určite informovať o našich rozhodnutiach a výsledkoch," reagoval na otázky nášho denníka Ľuboš Schwarzbacher, podpredseda strany Modrií - Európske Slovensko. "Každopádne sme otvorení spolupráci stredopravých strán," dodal.

