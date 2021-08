Na problém poukázali Aktuality.sk. Zrakovo postihnuté osoby nemali v očkovacej lotérii šancu zvíťaziť, keďže heslo, ktoré bolo potrebné povedať do niekoľkých sekúnd, bolo iba vizuálne zobrazené na obrazovke za moderátormi. Nevidiaci ho tak nemohli vidieť.

Na túto nepríjemnú skutočnosť poukazovala aj samotná Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Bezúspešne. Ministerstvo financií, ktoré v súčasnosti vedie minister Igor Matovič, nereagovalo ani na jeden z dvoch podnetov.

Aby prihlásený súťažiaci vyhral státisícovú prmériu, musí dvohnúť telefón do 20 sekúnd. Následne sa na obrazovke zobrazí heslo, ktoré musí do 20 sekúnd nahlas povedať. Nie každý slabozraký či nevidiaci však pri sebe má človeka, ktorý by mu toto heslo prečítal.

Súťaž pri tom uvádza, že heslo by malo byť zverejnené, alebo by malo v relácii odznieť. Dáva tým na výber formu jeho prezentácie.

„Práve tým, že formulácia dáva na výber sa stáva diskriminačnou. Práve to sa stalo v televízii, že heslo nebolo slovne zverbalizované. A ešte by bolo vhodné, aby pred tým odznel ešte nejaký gong, alebo bolo povedané „heslo je...”. Ale tým, že bolo iba vizuálne, tak je to pre človeka so zrakovým postihnutím, pokiaľ nemá pri sebe vidiacu osobu problém, pretože on ho nevidí a tým pádom ho nevie povedať,” uviedla hovorkyňa Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Eliška Fričovská.