Rýchle zdražovanie trápi Slovákov od začiatku roka, vládna koalícia sa však doteraz nedohodla na tom, ako pri náraste výdavkov pomôže občanom. Vyriešiť vysoký rast cien by mal návrh z dielne ministra financií. Šéf rezortu Matovič chce výrazne zvýšiť prídavok na dieťa a to od júla na 30 eur, od januára na 50 eur. Daňový bonus pre deti do 15 rokov by mal byť od júla 70 eur a od januára 100 eur. Zároveň navrhuje vyplácať rodinám s deťmi novú dávku na krúžky, a to 50 eur mesačne.

Matovičova pomoc rodinám sa nestretla s pochopením u koaličnej SaS, kritizujú ju aj samosprávy. Obce tvrdia, že peniaze chce rezort zobrať najmä z ich rozpočtov. Liberálom sa nepáči, ako chce minister financií kompenzovať výdavky na pomoc. Ide o zavedenie novej dane pre veľké firmy, ako aj zvýšenie spotrebnej dane za alkohol a dane z hazardu.

Podľa šéfa saskárov Richarda Sulíka (54) je problém aj v tom, že profitovať z tejto pomoci budú bohatšie rodiny a chudobnejšie môžu dokonca o peniaze prísť. Minister financií to však odmieta a tvrdí, že zvýšenie daňového bonusu je de facto zníženie daní.

Diskusia o inflačnom balíčku by sa mala skončiť už tento týždeň, ale dohoda v rámci koalície stále nie je. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš (40) avizoval, že vláda prerokuje pomoc rodinám v stredu a už vo štvrtok by o návrhu mohol rokovať parlament. Národná rada ho pravdepodobne schváli, a to napriek nesúhlasu SaS.

Kto podporí Matovičov návrh v parlamente? Odpoveď nájdete na ďalšej strane