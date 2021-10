Poslanec NR SR Ján Krošlák (47) už nie je členom klubu hnutia OĽaNO. O ukončenie pôsobenia v klube požiadal v stredu. Dôvodom odchodu je podľa jeho vlastných slov egocentrickosť lídra strany Igora Matoviča (48). Denník Plus JEDEN DEŇ navyše disponuje informáciou, kam by mali jeho profesijné kroky najbližšie smerovať.

Ján Krošlák patril medzi otvorených kritikov niekdajšieho premiéra prakticky od začiatku roka. „Veľa vecí sa mi nepáčilo, na ktoré som po- ukázal, odvtedy sa však nič nezmenilo,“ konštatoval poslanec. „Vtedy som zložil ružové okuliare,“ povedal. „Nestotožňujem sa s jeho (Matovičovým – pozn. red.) spôsobom a štýlom. Aj keď už nie je premiér, ale stále je predsedom strany a stále ovplyvňuje veci svojským spôsobom,“ vysvetľoval dôvody svojho odchodu Krošlák s tým, že ďalej už pre seba v strane nevidel priestor. „Sme najväčší poslanecký klub, máme 51 členov. Ja chcem poďakovať všetkým poslancom OĽaNO za to, že zostávajú v našom klube aj napriek obrovským tlakom verejnosti a nie veľmi jednoduchej situácii. Som OĽaNO vďačný, že môžem vďaka ním presadzovať svoje predvolebné sľuby a preto v klube ostávam,” okomentoval jeho odchod z klubu kolega Tomáš Šudík.

Ján Krošlák opustil klub OĽaNO. Dôvodom boli jeho dlhotrvajúci spor s Igorom Matovičom, ktorého verejne viackrát kritizoval. Zdroj: MARTIN DOMOK

Prečo sa bývalý tenista až teraz rozhodol vystúpiť z klubu vysvetľuje novelou Trestného zákona týkajúcej sa dopingu. Pracoval na nej so skupinkou odborníkov asi trištvrte roka, a tak nechcel túto prácu len tak zahodiť do koša. „Po novom ľudia, ktorí tieto zakázané látky distribuujú a predávajú, budú postihovaní prísnejšie,“ vysvetľoval Krošlák. Dodal, že keby na tomto zákone nepracoval, už by vystúpil z OĽaNO hneď na jar.

