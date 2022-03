Ďalšia FACKA pre Blahu: Naďovi DOŠLI NERVY a poslancovi môže spôsobiť OBROVSKÉ PROBLÉMY!

Ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi došla trpezlivosť s vyjadreniami poslanca Smeru Ľuboša Blahu a podal proti nemu žalobu na ochranu osobnosti. No to nie je všetko! Ak minister uspeje, Blaha si bude musieť siahnuť poriadne hlboko do vrecka.