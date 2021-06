"O dôvodoch, prečo sa moje meno spomína dokonca v oficiálnom dodatku k zmluve, so mnou nikto doteraz nehovoril," reagovala pre TASR riaditeľka ŠÚKL Zuzana Baťová. Dodatok podpísal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) koncom apríla. Uvádza sa v ňom, že kupujúci, teda Slovenská republika, plne rozumie vážnym obavám predajcu, ktoré boli spôsobené vyjadreniami zo strany predstaviteľov ŠÚKL, prezentovanými v slovenskej a medzinárodnej tlači. Spomína sa v ňom výrok Baťovej, že Sputnik, ktorý sa využíva v 40 krajinách sveta, spája len názov.

Predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) si myslí, že súčasný šéf rezortu Lengvarský si takéto vyjadrenie mohol odpustiť. "Je to výsledok nešťastných krokov Igora Matoviča (OĽANO). Myslím si, že súčasné ministerstvo zdravotníctva si vetu o ŠÚKL mohlo odpustiť. Toto tam nemuselo byť. Rozumiem tomu ako pokusu o zmierlivý krok. Napriek tomu si myslím, že za našimi ľuďmi by sme si mali stáť,“ povedala pre TASR.

Koaličná poslankyňa tiež pripomenula, že ŠÚKL nemal v rukách zmluvu k tejto vakcíne. Zdôraznila, že ústav plnil pokyny ministerstva zdravotníctva. Dôvod na odvolanie Baťovej nevidí. "Ak naši najvyšší úradníci a najväčší odborníci majú dopadnúť tak, že keď plnia príkazy ministerstva a potom sú medzinárodne dehonestovaní, len aby Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zo seba zmylo vinu, tak si nemyslím, že je to správne," zdôraznila.

Podľa jej slov výrok na adresu Baťovej, ktorý dodatok zmluvy obsahuje, predstavuje skôr poníženie bývalého vedenia rezortu zdravotníctva. Podpis dodatku Lengvarským vníma ako iniciatívu upokojiť situáciu a zlepšiť vzťahy.

Poslankyňa tvrdí, že bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) mal na spustenie očkovania všetky právomoci. Politické pnutie, ktoré následne vzniklo, považuje za zbytočné. Bývalému premiérovi pripisuje zodpovednosť za naštrbenie vzťahov nielen s európskymi partnermi, ale aj s Ruskom. Zároveň to vníma ako poníženie špičkových slovenských úradníkov a slovenskej diplomacie.

Ministerstvo zdravotníctva má do 7. júna umožniť očkovanie neregistrovanou vakcínou Sputnik V. Šéf rezortu zdravotníctva by bol za európske riešenie, teda aby vakcína dostala povolenie od Európskej liekovej agentúry (EMA). Vníma však, že je aj skupina ľudí, ktorá preferuje iba túto vakcínu. Na Slovensku by sa nateraz malo použiť 200.000 vakcín Sputnik V. Zatiaľ sú majetkom Ruska.