Líder strany Smer-SD na dnes zorganizoval smútočný sprievod, na ktorom sa chcel s verejnosťou rozlúčiť s demokraciou. Sprievod má byť tiež znakom nesúhlasu s vládnutím súčasnej vlády SR.

Trasu, odkiaľ sa protestná akcia začne a kde skončí, sa dozviete vo videu

Fico vo videu hovorí, že odmietajú tolerovať rozdelenie spoločnosti na prvotriednych zaočkovaných a dezolátov, teda tých, ktorí očkovanie proti koronavírusu odmietajú. "Odmietame vládnu hlúposť a prezidentkinu servilnosť voči vláde a cudzím záujmom," dodáva.

Záver akcie má byť ukončený symbolickým osadením pomníka slovenskej demokacii, ktorá "tragicky zahynula po zrážke spôsobenej s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a Hegerovou vládou," dodáva Fico.

Polícia zadržala Fica

Šéfa opozičného Smeru-SD Roberta Fica zadržala vo štvrtok polícia pred tým, ako sa mal začať stranou ohlásený protestný sprievod na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke. Pre TASR to potvrdil hovorca strany Ján Mažgút.

"Predsedu strany Roberta Fica práve odviedli na policajné oddelenie na Lermontovovej ulici, aby zmrazili dnešnú rozlúčku s demokraciou, vyjadrenie nesúhlasu s politikou vlády a jej hovorkyne prezidentky Čaputovej," napísala strana na sociálnej sieti.

Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár v súvislosti s policajným zákrokom vyhlásil, že protestujúcich to nezastaví. Nemyslí si, že policajti konali z vlastného presvedčenia, ale z donútenia. Ubezpečil, že v proteste budú pokračovať a dokončia to, čo majú pripravené bez toho, aby porušovali pravidlá. "Nezastaví to ani nás, ani bežných ľudí, ktorí nesúhlasia s tým, čo sa na Slovensku deje," povedal na brífingu Blanár.

Fica zrejme zadržali preto, lebo protest mal byť v čase zákazu zhromažďovania. Napriek zadržaniu lídra strany sa autoprotest uskutoční. Informáciu potvrdil Ľuboš Blaha.

Poslanec Ľuboš Blaha hovorí o fašizme a policajnom terore. Policajný zásah prirovnal k zákroku "gestapákov". Zdôraznil, že strana za Ficom stojí. Je presvedčený, že Fico neurobil nič zlé a protizákonné. Pripomenul, že odpor vyjadrujú najbezpečnejšie a najpokojnejšie. Zásah označil za brutálny.

Smer dopravu blokovať nechcel, strana verila, že polícia poskytne sprievodu súčinnosť. Verejné zhromaždenia sú počas núdzového stavu zakázané. Polícia preto tento týždeň zadržala aj záchranárov, ktorí prišli protestovať pred parlament.

Na zadržanie reaguje aj Kaliňák

"Došlo k bezprecedentnému porušeniu Ústavy SR, kedy poslanec NR SR pri výkone svojej práce nemôže byť zadržaný," hovorí Robert Kaliňák. Ďalej dodáva, že na akékoľvek obmedzenie poslanca je potrebný súhlas NR SR, ktorý podľa jeho slov nikto nemá.

"Vo veľmi krátkej dobe musí byť Robert Fico prepustený," dodáva. Celé stanovisko Roberta Kaliňáka si môžete vypočuť vo videu.

Správu aktualizujeme.

