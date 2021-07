"Podľa zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov predkladá vláde SR ministerka spravodlivosti SR návrh na odvolanie Michala Luciaka z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR dňom 21. júla 2021," píše sa v predložených materiáloch.

Luciak by sa mal po odchode z funkcie vrátiť do Národnej rady (NR) SR ako poslanec. Ministrovi práce Milanovi Krajniakovi (Sme rodina) by sa nepáčilo, ak by bola vláda zapojená do politických hier v rámci vnútrostraníckych sporov.

"Ak by bola pravda, že by to bolo len pre to, aby pani Kolíková mala väčšinu v klube, vymeniť predsedníčku a dať tam niekoho svojho, to by sa mi celkom nepáčilo, že by do tejto veci bola zapojená vláda," povedal ešte pred rokovaním vlády Krajniak. Dodal, že každý minister má právo na vlastné personálne rozhodnutia, ktoré má zdôvodniť.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) rešpektuje akékoľvek rozhodnutie v rámci strany. "Dôležité je, ako to majú vyrokované v rámci strany. Do toho ja vstupovať nechcem. Ak sa Luciak rozhodol skončiť, musíme to rešpektovať. Každý má právo ukončiť pracovný pomer," povedal predseda vlády.

ČO NATO REMIŠOVÁ? ČÍTAJTE NA NASLEDUJÚCEJ STRANE >>>>