Krajský súd (KS) v Bratislave potvrdil, že stíhanie štyroch elitných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) je nezákonné a trestné stíhanie by sa malo voči nim bezodkladne zastaviť. Uviedol to obhajca Peter Kubina v reakcii na prepustenie štyroch vyšetrovateľov NAKA a dočasne povereného šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Petra Scholtza z väzby.

Kubina zastupuje dvoch vyšetrovateľov, a to Jána Čurillu a Pavla Ďurku. „Rozhodnutie KS v Bratislave, ktorým prepustil mojich klientov na slobodu, samozrejme, vítam. Súd potvrdil to, čo sme tvrdili už od prvej chvíle, že trestné stíhanie vyšetrovateľov NAKA je zjavne neopodstatnené,“ povedal obhajca pre TASR. Už po rozhodnutí sudcu Okresného súdu (OS) Bratislava III o väzbe vraj povedal, že rozhodnutie o vzatí jeho klientov do väzby a ich trestné stíhanie ako celok nemôže prežiť prieskum skutočne nezávislého a nestranného sudcu.

Podľa vlastných slov je rád, že sa takí sudcovia našli už na KS a že vec nemusela ísť až pred Najvyšší súd SR alebo Ústavný súd SR. „To by znamenalo dlhší pobyt mojich klientov vo väzbe. Na základe toho, čo bolo z odôvodnenia KS dosiaľ komunikované, očakávam bezodkladné zastavenie trestného stíhania voči mojim klientom," povedal Kubina s dodal, že očakáva aj vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí trestné stíhanie "zorganizovali a zrealizovali".

KS v Bratislave prepustil v piatok z väzby Petra Scholtza a štyroch vyšetrovateľov NAKA - Čurillu, Ďurku, Milana Sabotu a Štefana Mašinu. Podľa senátu KS je ich trestné stíhanie neopodstatnené. Súd rozhodoval v piatok na svojom neverejnom zasadnutí o sťažnostiach štyroch obvinených vyšetrovateľov NAKA a Scholtza voči rozhodnutiu OS Bratislava III, ktorý ich zobral do väzby 15. a 16. septembra. Vyšetrovatelia ÚIS zadržali päticu 13. septembra a Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov.