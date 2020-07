Množstvo žien vychovalo deti, no štát im to pri odchode na dôchodok vôbec nezohľadnil. Zákon, ktorý by odstránil diskrimináciu žien niektorých ročníkov, sa stáva konečne reálnym.

Predošlá vláda tento zákon síce zmiernila, ale rovnaký meter pre všetky matky opakovane odmietla. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

Dôchodkový strop, ktorý sa dostal aj do ústavy, garantuje odchod do dôchodku najneskôr vo veku 64 rokov. Ženám sa za každé vychované dieťa skráti doba o 6 mesiacov.

Má to však jeden háčik, nebude to platiť pre všetky ženy rovnako. Ročníkov 1958 až 1960 sa to netýka! Bývalý minister práce Ján Richter na jeseň v roku 2019 tabuľky pomenil a nazval to kompromisom.

Na snímke je Ján Richter (Smer-SD). Zdroj: TASR/ Michal Svítok

Richter to obhajoval tým, že robí službu aj svojej manželke, ktorej sa spomínaná diskriminácia týka. Ostatné dotknuté ženy protestovali ďalej.

Návrh rovnakého metra pre všetky ženy podala strana Borisa Kollára, no bývalá vláda im ho vtedy zamietla. Dnes je ale všetko úplne inak!

Návrh Petry Krištúfkovej dostal zelenú a zmenu by definitívne mali odklepnúť na jeseň. Viac ako 100 000 žien by tak mohlo odísť do dôchodku skôr už od novembra tohto roka.