Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) cez víkend uviedol, že s ministerkou Kolíkovou sú už na všetkom dohodnutí. Potvrdil to aj pre náš denník: „Nám sa podarilo dohodnúť s ministerkou Kolíkovou, na nás súdna mapa nestojí. My to už nebrzdíme.“ Kollár v relácii TA3 V Politike povedal, že Sme rodina je zatiaľ s poslednou verziou súdnej mapy spokojná a v tejto forme ju podporia. Uznal, že zo strany Kolíkovej išlo o veľký kompromis. Podľa jeho slov je však zopár koaličných poslancov, ktorí chcú ešte niečo vyrokovať.



Jedným z kritikov súdnej mapy bol poslanec Za ľudí Juraj Šeliga. Ministerke vytýkal, že o návrhoch novej súdnej mapy nerokovala. „Keď vám niekto volá 15 minút pred tým, ako sa má hlasovať, to nie je rokovanie. Keď niekto dlhodobo odmieta vaše argumenty, to nie je rokovanie,“ uviedol vtedy Šeliga na adresu Kolíkovej. Riziko reformy podľa poslanca Za ľudí spočíva v tom, že by sa koncentrovala príliš veľká moc do jednych rúk. Tiež by sa podľa jeho slov takýmto spôsobom nepodarilo pretrhnúť korupčné väzby.



Podľa doterajších informácií žiadosť o platbu z plánu obnovy malo poslať Slovensko už koncom marca, termín sa však posunul na koniec apríla. V tejto súvislosti sme sa informovali, aká je reálna šanca, že sa dovtedy vláda na súdnej mape dohodne. „Žiadosť sa posiela na konci apríla. Dovtedy to bude dohodnuté a schválené,“ uviedol pre náš denník Juraj Šeliga. „Naša strana ukončila rokovania dohodou s ministerkou Kolíkovou, dnes (28. 3., pozn.red.) čakáme na vyjadrenie ďalších strán,“ dodal ďalej. Zdôraznil, že rokovať o tejto téme by sa v pléne Národnej rady malo v stredu.



