Ako by ste definoval Kotlebu? Je skôr fašista, alebo nacista a prečo?



Skôr by som charakterizoval stranu ako osobu, ktorá je v jej čele. ĽSNS sa vo svojej ideológii vyznačuje ústrednými znakmi ako sú ultranacionalizmus, autoritárstvo spočívajúce sa v politike práva a poriadku, populizmus, protidemokratický sentiment a fašistické dedičstvo nadväzujúce na odkaz Slovenského štátu. Z toho dôvodu ide o neofašistickú, nie neonacistickú stranu.

Je potrebné rozpustiť ĽSNS?



Bolo by úplne legitímne ĽSNS rozpustiť a to z toho dôvodu, že v jej prípade ide o neofašistickú stranu, ktorá je svojimi hodnotami v protiklade k demokratickým princípom. Či je v súčasnosti, keď má ĽSNS preferencie pod hranicou zvoliteľnosti potrebné ju rozpúšťať je inou otázkou, ktorá je dnes určite menej pálčivá, ako pre pár rokmi, kedy strana atakovala dvojciferné percentá.

Malo by jej rozpustenie zmysel? Ako by po Kotlebovci reagovali?



Je otázka, či by také rozpustenie malo zásadnejší zmysel, pokiaľ je známe, že strana je na takýto scenár pripravená záložnou stranou. Efektívnejším opatrením v tomto smere by bola podľa môjho názoru príprava takej legislatívy, ktorá by politikom odsúdeným za špecifickú, protidemokratickú trestnú činnosť, kam extrémistické trestné činy spadajú, obmedzila pasívne volebné právo, teda právo kandidovať do verejných úradov, buď na špecifickú dobu alebo natrvalo, tak aby bolo prípadné tresty zložitejšie obísť preskupením sa do inej strany. Príklady takýchto legislatív je pritom možné nachádzať v krajinách ako je Belgicko či Taliansko.

Myslíte si, že rozpustenie strany ĽSNS (a iných vykazujúcich znaky fašizmu, neonacizmu) by nepomohlo znížiť extrémistickú propagandu? Narážam na to, že by nemali peniaze od štátu a horšie by sa im dostávalo do médií...



Do istej miery, ale nie zásadne. V minulosti nedostávali prostriedky od štátu a taktiež ich predstavitelia nemali priestor v médiách a napriek tomu sa im podarilo dostať sa na úroveň parlamentnej politiky. Extrémne pravicové strany sú efektívne vo svojich kampaniach, ktoré často dokážu realizovať aj s minimom prostriedkov. Rovnako tak dokážu efektívne využívať sociálne siete, cez ktoré oslovujú svojich sympatizantov priamo a nie sú odkázané na klasické médiá.

Od čias, kedy Najvyšší súd nerozpustil ĽSNS, právoplatne odsúdil Mazureka a teraz Kotlebu za extrémistické trestné činy. Myslíte si, že keby prišiel návrh na rozpustenie ĽSNS teraz a bol podložený aj s rozsudkami, má to väčšiu šancu na úspech?



Odsúdenie Kotlebu ako predsedu strany rozhodne vytvára nový impulz a väčšie šance prokuratúry uspieť v prípadnom novom podaní. Samozrejme za predpokladu, že bude kvalitnejšie vyargumentované ako to pôvodné. Mali by však byť podložené nie len rozsudkami, ale aj kvalitnými znaleckými posudkami.



Marian Kotleba verejne rozdával šeky v hodnote 1488 eur, teda s číslami, ktoré v sebe nesú nacistický symbol. H je ôsme písmeno v abecede a preto je 88 považované za skrytú verziu nacistického pozdravu Heil Hitler. 14 symbolizuje vetu zloženú zo 14 slov, ktorú vytvoril americký nacista David Lane a v preklade znamená: Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre biele deti. Zdroj: Archív

Objavujú sa aj názory, že rozpustenie ĽSNS by im mohlo paradoxne pomôcť, lebo by sa dali do pozície martýrov ktorí zároveň bojujú proti systému. Myslíte si, že znechutená časť obyvateľstva by sa mohla potom viac prikloniť k ĽSNS, respektíve novej strane ktorú by si založili?



Rozpustenie ĽSNS bez prijatia príslušnej legislatívy limitujúcej možnosť kandidovať čelným predstaviteľom rozpustených strán, by ĽSNS mohlo prospieť, ale v inom zmysle. A to v tom, že by sa mohli preskupiť do inej strany, kde by si dali väčší pozor na ďalšie rozpustenie. Čo sa týka otázky martýrstva, skôr ako rozpustenie strany by v dnes takýto efekt mohol mať ten pôvodný 4-ročný trest pre Kotlebu. Ten by ho síce mohol poslať do politického zabudnutia, ktoré ho možno tak či tak čaká, ale taktiež je tu možnosť, že by ho takéto odsúdenie mohlo v očiach istej, nie malej časti voličského spektra vykresliť, ako niekoho, komu bolo ublížené, kto bol podľa nich v kontexte iných trestných činov neprimerane potrestaný, a takéto ublíženecké sympatie by mohli následne dnes preferenčne upadajúcej strane dodať nový impulz. To, ktorý z týchto scenárov by bol pravdepodobnejší, je však zložité predpovedať.