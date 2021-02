Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak zanechal na sociálnej sieti fanúšikom zaujímavý odkaz ohľadom prírody, v ktorom tvrdí, že by sme bobry mali začať regulovať, ináč nastane problém.

"Napília si strom, a potom počkajú kým príde vietor a zvalí im ho," začal status podpredseda hnutia SME RODINA. Následných niekoľko riadkov venuje opisu toho, čo konrétne robia bobry so stromom predtým, než spadne na zem. Tvrdí, že je rád, že sa príroda dáva opäť do pohybu, ale na druhú stranu to môže byť problém pre ľudí.

Milan Krajniak. Zdroj: Dano Veselský

"Som rád, že máme na Slovensku opäť bobry, je to dôkaz, že sa životné prostredie zlepšilo. Ale asi budeme musieť nejako regulovať, keď sa ľudia a bobry dostanú do konfliktu o územie a stromy. Dilema?" píše na sociálnu sieť Krajniak. Celý status ohľadom bobrov si môžete prečítať v galérii.