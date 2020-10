Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) zabezpečila pre Slovákov testy od troch firiem. Najväčšiu časť má dodať Eurolab Lambda, ktorej štát zaplatí za dodávku 10 miliónov testov až 39,5 milióna eur. Abbott Laboratories Slovakia má poskytnúť dva milióny testov za 8,9 milióna eur a Juhapharm milión testov za 3,9 milióna eur. „Bol to utajený nákup pre štátny záujem,“ vysvetľoval premiér Igor Matovič, prečo postupovali práve takýmto spôsobom. Takéto riešenie obhajoval aj šéf SŠHR Ján Rudolf (43): „Nechceli sme, aby sa stalo to, čo pri prvej vlne, keď sa lietadlo obrátilo vo vzduchu a pristálo v inej krajine pre lepšiu ponuku.“

Bezpečnostný analytik Juraj Zábojník (58) to však nepovažuje za dobré riešenie: „Nechápem, prečo by sa to malo utajovať. Vyvoláva to pochybnosti.“Tie najväčšie sú pri Eurolab Lambda, ktorá mala oproti štátu dlh 17-tisíc eur, čo znamená, že mohol byť porušený zákon o verejnom obstarávaní. „Firma povedala, že sa stala nejaká technická chyba a nedoplatok uhradí,“ ozrejmil Rudolf, prečo s ňou napokon podpísal zmluvu.

Nad tým krúti hlavou šéfka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková: „Keď mali nedoplatky, nemali s nimi uzavrieť zmluvu, nie ich vyzvať, aby to doplatili. Vyvoláva to vo mne pochybnosti.“ Vážne podozrenie vyslovil aj predseda strany Dobrá voľba Tomáš Drucker (42): „Majiteľ tej firmy je spoločníkom trnavskej školy BESST. Kam chodia do školy Matovičove deti?“ Premiér reagoval ironicky: "To sú také trápnosti od trápnych ľudí!"

Predseda Správy štátnych hmotných rezerv Ján Rudolf si stojí za tým, ako boli vybrané firmy na dodávku testov na koronavírus. Zdroj: EMIL VAŠKO

Otázniky sú aj okolo firmy Abbott Laboratories Slovakia. Vlastnia ju dve zahraničné spoločnosti - jedna z Luxemburska a druhá z Gibraltáru. „Ak sú známi v Registri partnerov verejného sektora a je známy konečný užívateľ výhod, tak je to zákonné,“ povedala Petková. Jedným z dvojice užívateľov výhod je Edward Oosterbaan z USA. Tretia Juhapharm je zase zaujímavá tým, že jej tržby sa podľa finstatu pohybujú každý rok na úrovni milióna eur, zisky okolo 20-tisíc eur. Teraz však získa len za jedinú zákazku až 3,9 milióna eur.

