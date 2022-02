Zdá sa, že našou Národnou radou sa môžu inšpirovať aj producenti reality šou. Dôkazom je utorkové rokovanie poslancov, počas ktorého sa udialo niekoľko incidentov – vypískanie poslancov, blokovanie rečníckeho pultu, bitka o vlajku, obliatie vodou či dokonca púšťanie sirén z reproduktorov. Rokovanie tak bolo často prerušované.

Politológ Tomáš Koziak nad tým, čo predviedli poslanci, len krúti hlavou. „V našom parlamente sme videli veľa nedôstojných záležitostí. Ale toto bolo niečo až hanebné," priznáva odborník.

Predseda parlamentu Boris Kollár (56) síce „neposlušných“ poslancov vykázal z miestnosti, no neskoro. Exšéf NR SR Andrej Danko (47), za čias ktorého Národná rada tiež zažila niekoľko bizarných schôdzí, pripomína, že pre podobné incidenty poslanci menili rokovací poriadok.

„Rokovací poriadok má nástroje na to, ako podobným situáciám predchádzať. Kollár mohol prerušiť rokovanie a do skončenia situácie v ňom nepokračovať," hovorí šéf SNS. Koziak súhlasí, že vedenie schôdze nebolo zvládnuté a Kollár mal konať razantnejšie. „Zo strany predsedajúceho to nebola jednoduchá situácia, ale to, že príde niekto a pustí hudbu, to som ešte nikde nikdy nevidel," vysvetľuje politológ.

Ako Koziak pripomenul, podobné incidenty sa diali už v minulosti. „Aj politici ako Igor Matovič prispeli k tomu, že politická nekultúra v parlamente bola. Ale to, čo sme videli, prerazilo najnižšie dno, ktoré sme doteraz mali," razantne hodnotí odborník. Podľa neho sú za tým chýbajúce argumenty opozičných politikov a neschopnosť viesť diskusiu k veci. Poznamenáva tiež, že v dostatočnej miere za to môžu aj voliči, najmä pravicových strán.

Podobným situáciám by mohla zabrániť parlamentná stráž, o ktorej sa začalo diskutovať aj v utorok. Kollár však na konci roka uviedol, že stráž by zaviedol až v prípade fyzického útoku poslancov. „Nebudeme to iniciovať, lebo aktuálne je relatívny pokoj,” povedal vlani.

Politik tiež vysvetlil, ako by podobný inštitút vyzeral v realite: „Parlamentná stráž nesedí vedľa každého poslanca, je vonku. Pri takomto incidente by parlamentná stráž odviedla ‚nespratníka´ von.“

Či Boris Kollár po utorkovej schôdzi zmenil názor, sa dozviete v galérii

Bezpečnostný analytik Juraj Zábojník tvrdí, že parlamentná stráž je nutnosť. Ak poslanci neuposlúchnu predsedajúceho, príslušníci stráže ho chytia pod pazuchy a vyvlečú zo sály. „Má to byť na predsedajúcom, ktorý vedie schôdzu,” uzavrel.