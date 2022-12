Novela je stále v programe aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR, venovať by sa mu poslanci mali podľa aktualizovaného priebehu rokovania v stredu (7. 12.) od 9.00 h.

Kollár reaguje na prezidentkin prejav: S niektorými vecami súhlasím, s niektorými nesúhlasím

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš pre TASR uviedol, že hnutie trvá na svojom vete. OĽANO už skôr vetovalo návrh a Sme rodina ho malo stiahnuť. Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga v tejto súvislosti skonštatoval, že platí veto koaličného partnera a toto pravidlo sa vždy rešpektovalo. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina a podpredseda parlamentu Peter Pčolinský potvrdil, že bod je na programe schôdze - či dôjde k jeho stiahnutiu sa dozviete v galérii.

Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár ešte pred pondelkovou (5. 12.) koaličnou radou uviedol, že by bolo dobré mať v Ústave SR zakotvenú možnosť predčasných volieb. A to aj pre prípad, že by došlo k vysloveniu nedôvery vláde v parlamente. Nie je za to, aby v takomto prípade vznikla "nejaká dočasná vláda" menovaná hlavou štátu, ktorá by neprešla voľbami.