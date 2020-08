Zástupcovia ľudu v parlamente sa na slabé finančné ohodnotenie sťažovať nemôžu. Radový poslanec Národnej rady zarobí za mesiac 3 276 eur a ak je predsedom výboru alebo samotného parlamentu, dostane za svoju funkciu určitý príplatok. Tie sa pohybujú vo výške 4 97,91 eur, ak ide o predsedu parlamentu, každý z jeho zástupcov dostane k platu 331,94 eur a predsedovia výborov si prilepšia o sumu 165,97 eur. Za tieto nemalé sumičky od poslancov však verejnosť očakáva, že budú hájiť jej záujmy a aktívne vstupovať do legislatívnych procesov, ktoré budú krajinu posúvať vpred. Ako sa však ukázalo, niektorí na toto svoje poslanie poriadne zabudli.

Kto mlčí ten svedčí!

Povesť poslanca, ktorý je dlhodobo skúpy na slovo, obhájil po predošlých 4 rokoch zástupca Kotlebovcov Peter Krupa. Do análov Národnej rady sa najzásadnejšie zapísal vo chvíli, keď do nej prišiel so zbraňou. Na otázky novinárov, prečo vstúpil do parlamentu s pištoľou, neodpovedal. Dodnes. Krupa v tomto volebnom období v diskusii v pléne nevystúpil ani raz, nepodal ani jeden legislatívny návrh, interpeláciu či pozmeňovací návrh. Na prvý pohľad sa môže zdať, že tento poslanec si do parlamentu chodí doslova a do písmena posedieť. Za slušný plat.

Novozvolený poslanec Peter Krupa prišiel do parlamentu ozbrojený. Zdroj: Foto: Plus JEDEN DEŇ/Vlado Benko jr.

V súčasnej vládnej koalícii mu však rastie výrazná konkurencia, a síce v podobe poslankyne OĽaNO Anny Remiášovej, ktorej poslanecká štatistika sa po viac ako 100 dňoch rovná nule. Okrem hlasovaní ani raz neprehovorila, nepodala legislatívny či pozmeňovací návrh a na svojom účte nemá taktiež ani jednu interpeláciu. Mlčať a stláčať gombík do parlamentu chodia aj dve zástupkyne strany Za ľudí Miriam Šuteková a Andrea Letanovská. Ich poslanecká aktivita je doposiaľ taktiež nulová.

Na snímke Anna Remiášová (OĽANO) s ochranným rúškom a rukavicami skladá poslanecký sľub počas ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) VIII. volebného obdobia 20. marca 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Michal Svítok Zdroj: Michal Svítok

Keď nie je ani forma, ani obsah

V pléne sa však nájdu aj poslanci, ktorí sem-tam niečo povedia. Hoci by nemuseli. Príkladom je už legendárne nedávne video poslankyne Romany Tabak, ktorá rečnícky výkon Juraja Blanára okomentovala slovami: „Bla, bla, bla , blaaaaa... Bla, bla bla blaa bla bla...“. Jej kultový výstup v pléne sa stal terčom internetových vtipkárov.

Jasná voľba. Zdroj: instagram Satirén

Takýchto „expertov“ má však Matovičovo hnutie na svojej kandidátke viac. Podobnú výpovednú hodnotu mala aj veta jej straníckeho kolegu Sebastiána Kozarca. „Pán Mazurek, toto bolo suverénne najlepšie vystúpenie. Plne odzrkadlilo váš politický obsah, jedno veľké nič,“reagoval na opozičného poslanca z ĽSNS. Zábavné je, že táto veta je jedinou, ktorú Kozarec v pléne verejne povedal. Od aktivity sa však doposiaľ nepretrhli ani jeho ďalší stranícki kolegovia, akými sú bývalý muzikálový herec Róbert Halák či Martin Čepček. Tí síce v pléne čo-to povedali, ale v legislatívnej iniciatíve sa nehecol ani jeden.

