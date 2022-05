Matovičov balíček opatrení za 1,2 miliardy ročne, medzi ktoré patrí zvýšenie prídavku na dieťa, daňový bonus a financie na voľnočasové aktivity detí sa od samotného začiatku nepozdáva strane SaS. Tá návrhu vyčíta to, že sa v ňom ráta so zvyšovaním daní a peniaze sa majú brať aj samosprávam. Liberáli preto prišli s vlastným návrhom. Chcú zvýšiť životné minimum z 218 eur na 280 eur mesačne, vďaka čomu sa zvýšia aj ďalšie dávky. SaS chce k tomu zvýšiť príspevky na bývanie o 40 eur pre jednotlivca a o 50 eur pre viacčlennú rodinu a tiež znížiť krátenie dávky v hmotnej núdzi. Podľa liberálov sa dajú tieto opatrenia financovať zo zvýšeného výberu DPH.

„Vplyv na rozpočet týchto opatrení bude takmer 900 miliónov eur ročne,“ reagovalo Ministerstvo financií SR s tým, že analýzu vykonal Inštitút finančnej politiky (IFP). Ten patrí pod rezort Igora Matoviča. Na analýzu IFP poukázal aj Krajniak: „Neviem, v čom je rozdiel medzi nekrytým návrhom na podporu rodín a tým, čo predložila SaS. Viac ako 500 miliónov eur by aj v tomto prípade išlo na úkor samospráv.“

Kým verejnosť vníma celé balíčky skôr cez politický súboj, odborníci z oblasti ekonómie si posvietili na obsahovú stránku návrhov. „Oba návrhy by mali skončiť v šuplíku. Zodpovedné ministerstvá mali už dva mesiace pracovať, aby verejnosti predstavili analýzy, kde by pomenovali problémy a predstavili možné riešenie. Intenzívna verejná diskusia by pomohla identifikovať prehliadnuté problémy,“ povedal analytik INESS Radovan Ďurana a tým, že do konca leta by mohol vzniknúť návrh, ktorý by bol očistený od prvotných omylov a populistických riešení.

Zmierlivou cestou sa vydal minister práce Milan Krajniak, ktorý si myslí, že pomoc rodinám sa môže zafinancovať z troch rôznych zdrojov. Tým by sa mohol spor medzi koaličnými partnermi urovnať: „Znížime výdavky na investície. My budeme mať z eurofondov a Plánu obnovy toľko investícií, že ich nestihneme zrealizovať. Druhá možnosť je ísť čiastočne na deficit. Treťou sú dodatočné príjmy. My sme za kombináciu.“ Ďurana však dodáva, že financie by mali kompetentní nájsť bez ďalších daní a zvyšovania deficitu: „Vláda hospodári s deficitom 5 mld. eur, pričom problém nie je v nízkych daňových príjmoch. Tie utešene rastú. Problém je v neschopnosti držať výdavky pod kontrolou a v pridávaní plošných výdavkov.“

