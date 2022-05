Napätie okolo inflačného balíčka s deťmi rastie! Minister financií Igor Matovič trvá na zvýšení príspevkov pre rodiny s deťmi, jeho oponent minister hospodárstva Richard Sulík návrh odmieta a prichádza s vlastnými opatreniami. A do súboja nepriamo vťahuje aj ďalšieho koaličného partnera.

Strana SaS nepodporí balíček pomoci rodinám z dielne ministra financií Igora Matoviča. Namiesto toho prichádza strana Richarda Sulíka s vlastným návrhom inflačných opatrení, nazvali ho dáždnikom pomoci.

Liberáli navrhujú mimoriadne zvýšenie životného minima, rozšírenie okruhu poberateľov príspevku na bývanie, zvýšenie príspevku na bývanie a zníženie krátenia dávok v hmotnej núdzi. Tieto návrhy už predstavila SaS aj koaličným partnerom. Minister práce Milan Krajniak podľa Sulíka reagoval pozitívne s tým, že návrhy dá prepočítať.

Šéf saskárov tiež zdôraznil, že Matovičov návrh podľa neho vôbec nie je pomocou pre sociálne odkázaných. Naopak, chudobní budú ešte chudobnejší a bohatí zbohatnú. Na dôkaz svojho názoru použil nečakaný argument, keď sa odvolal na prípad predsedu parlamentu Borisa Kollára. Ten je otcom 11 detí a momentálne sa čaká na narodenie jeho dvanásteho potomka.

„Sme za pomoc tým, ktorí to potrebujú. Sme proti vyšším daniam a to budeme vetovať a sme zásadne proti tomu, aby sa obce skladali na to, že Kollár bude mať vyše 30-tisíc eur ročne na všetky svoje deti,“ uviedol.

Minister hospodárstva skritizoval aj to, že za daňový bonus majú platiť obce, ktoré momentálne bojujú s rastúcimi cenami energií. SaS navrhuje svoj balíček financovať z daňových nadpríjmov, tie v roku 2022 dosiahnu výšku asi jednej miliardy eur.

Dôvodom je podľa neho to, že inflácia na ceny pôsobí okamžite, a keď sú vyššie ceny, sú aj vyššie príjmy z dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa Sulíka by bolo korektné, ak by sa zvýšené štátne príjmy generované infláciou vrátili ľuďom.