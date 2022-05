Matovič to oznámil na utorkovej tlačovej konferencii. "Zavedieme mimoriadnu daň z výhody pri nákupe ruskej ropy, ktorá sa použije na spracovanie na Slovensku," povedal Matovič. Minister spresnil, že ruská ropa bola v minulosti štandardne o päť USD (4,797 eura) lacnejšia na barel (159 litrov), ako ropa typu Brent, no v súčasnosti je cena ruskej ropy nižšia až o 30 USD. Prvých päť USD rozdielu sa podľa ministra nebude zdaňovať, ostatný rozdiel zaťaží štát daňou vo výške 30 %.

Do štátneho rozpočtu by podľa Matoviča malo pritiecť z tejto dane ročne okolo 300 miliónov eur, ktoré chce použiť na vykrytie nákladov protiinflačného balíčka. Minister je presvedčený, že Slovnaft pre toto mimoriadne zdanenie ceny motorových palív nezvýši a neočakáva ani odpor koaličných strán pri schvaľovaní zákona. Zákon by chcel poslať do Národnej rady (NR) SR spolu so žiadosťou o zrýchlené legislatívne konanie.

SaS je zásadne proti

Koaličná strana SaS už stihla zareagovať na avizovaný návrh Igora Matoviča. Strana upozorňuje na dôsledky takéhoto kroku a varuje, že by viedol k zvýšeniu cien pohonných hmôt na Slovensku. Matovičov odvážny návrh Saskári označili za "strašidelnú chybu". Liberáli plánujú mimoriadnu daň na ruskú ropu vetovať.

"Tento návrh ministra financií sme nemohli doteraz vetovať, pretože sme sa o novej dani dozvedeli až z tlačovej besedy. Veto si však uplatníme, pretože táto daň s istotou povedie k vyšším cenám benzínu a nafty. Igor Matovič sám priznal, že takúto daň nezaviedla žiadna krajina v Európe a on prišiel s týmto nápadom ako prvý," zdôraznil šéf liberálov, Richard Sulík.

Minister hospodárstva taktiež upozornil, že daným problémom by sa mala zaoberať iná inštitúcia. "Je absurdné, že si (Igor Matovič)myslí, že práve on vyrieši ceny pohonných hmôt. Konať by mal jednoznačne Protimonopolný úrad SR, avšak menovanie nového predsedu, ktorý bol zvolený výberovým konaním, Igor Matovič bezdôvodne blokuje. Ak minister financií predloží zajtra na vládu svoje návrhy, ktoré zvyšujú dane a povedú k vyšším cenám pre obyvateľov, budeme to považovať za vážne porušenie koaličnej zmluvy," uzavrel Sulík.