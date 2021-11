CIRKUS v parlamente POKRAČUJE! Známy poslanec prišiel v PLYNOVEJ maske: Uhádnete, o koho ide?

Klasik by povedal, že ak by to nebolo do plaču, bolo by to na smiech. Napriek tomu, že vo štvrtok (11. novembra) pribudlo na Slovensku 6 843 prípadov nákazy novým koronavírusom sa zdá, že poslanci "nestrácajú zmysel pre humor." Bohužiaľ, z pléna národnej rady sa stáva cirkus...