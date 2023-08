Nemocnica Bory len prednedávnom otvorila svoje brány pacientom hľadajúcim zdravotníctvo na úrovni. To, čo však spravili poprední predstaviteľa OĽANO, rozhodne nenechalo chladnú poslankyňu SaS Janu Bittó Cigánikovú.

Pred pár dňami sme vás informovali, ako sa kvôli vysokému náporu budúcich mamičiek, nepodarilo Nemocnici Bory uspokojiť potreby všetkých pacientov. „Keby sme postavili v nemocnici ešte ďalšiu pôrodnicu, vedeli by sme uspokojiť dopyt, ktorý tu momentálne je,” vyjadril sa Mikuláš Redecha, klinický líder úseku gynekológie a pôrodníctva Nemocnice Bory. Napriek dlhodobej vyťaženosti nemocnice, prílev pacientov neutícha. Nie všetci záujemcovia však majú rovnakú príležitosť.

Bittó Cigániková upozorňuje, že vďaka politickým machináciám bývalého predsedu vlády Igora Matoviča a ex-ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, nemajú poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne prístup ku náročným zákrokom, ktoré často ponúkajú len súkromné ambulancie. „Pacientke sa tumor vytvoril za ľavým okom a neustále rastie. V jednom momente liečby jej tak vytlačil oko, že sa dotýkalo skla okuliarov,” spomína na hororový príbeh Bittó Cigániková. „Táto pacientka je len jeden z mnohých prípadov poistencov VšZP, ktorí sa nevedia dostať k riadnej zdravotnej starostlivosti a to len preto, že politici zakázali všeobecke zazmluvniť súkromnú nemocnicu.”

VšZP je tak spomínanej pacientke schopná preplatiť len úbohých 200€ z celkovej sumy operácie. „Toto je škandál hodný banánovej republiky,” pokračuje Bittó Cigániková. „Za celé volebné obdobie táto neschopná skupinka nespravila nič preto, aby sa zdravotná starostlivosť na Slovensku zlepšila. Naopak, mnoho krokov vedie ku katastrofe, v ktorej sa nachádzame teraz. A ešte majú tú drzosť hádzať svoju osobnú zodpovednosť na iných. Lebo fuj súkromníci. Fuj Penta. A fuj Cigániková.”

Karta sa však obrátila a aj poistenci VšZP majú dôvod na radosť. Poisťovňa vydala stanovisko, v ktorom potvrdila, že aj jej poistenci budú môcť od augusta tohto roka využívať niektoré služby Nemocnice Bory: „VšZP a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zároveň rozbiehajú ďalšie kolo rokovaní o rozšírení zmluvy o ústavnú zdravotnú starostlivosť. Cieľom VšZP je sprístupniť pre svojich poistencov aj tento typ zdravotnej starostlivosti už od septembra. Plnohodnotná a bezpečná zdravotná starostlivosť pre poistencov je pre VšZP prvoradým záujmom.”

Momentálne je pre poistencov VšZP dostupných 33 ambulancií Nemocnice Bory, medzi nimi aj chirurgia, neurochirurgia, mamológia, diabetológia, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, či reumatológia.

Denník Plus JEDEN DEŇ a portál www.pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí do portfólia skupiny Penta Investments.



