„Neviem presnú cenu Sputnika, lebo sa to utajuje, ale teraz hovorím, aké reči kolujú. Astra Zeneca by mala byť za 1,20 € a o Sputniku sa hovorí, že 17 €. A je to vakcína založená na rovnakom princípe,“ povedala v živom videu, ktoré pre fanúšikov vysielala na sociálnej sieti Instragram. "Poviem, že ja mám aj dosť „insiderských“ informácií a vôbec vo mne nevzbudzuje Sputnik dôveru," pokračovala v živom vstupe.

Cigániková sa ďalej vyjadrila aj na margo expremiéra Igora Matoviča. V jej príhovore fanúšikom sa netajila tým, že by dnes už ministra financií najradšej v parlamente nevidela. „Úprimne si myslím, že by všetkým pomohlo, keby nebol Igor Matovič vo vláde. My sme to aj chceli. Bohužiaľ, nemáme ani taký politický výtlak, myslím tým percentá."

„Keď budete chcieť na budúce istotu, netreba Igora voliť. Treba dať väčší mandát SaSke. Pretože čím máme väčší mandát, tým sme silnejší," dodala na koniec.

