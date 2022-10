Spojené komunálne a župné voľby sú už o necelé tri týždne! Ich výsledky by mohli prekvapiť, ako ukazuje anketa denníka Plus JEDEN DEŇ a webu pluska.sk, do ktorej sa zapojilo 1 555 čitateľov. Volebná účasť by mohla byť vysoká a Slováci chcú zmenu.

Naša predvolebná anketa potvrdila názory niektorých odborníkov, že v komuálnej i v župnej politike môže dôjsť k výrazným zmenám. Veď v minulých komunálnych voľbách v roku 2018 volilo 87,7 % opýtaných, ale až 53,6 % z nich priznalo, že ak by sa mali rozhodovať teraz, volili by inak. Na župných voľbách v roku 2017 sa zúčastnilo 83,6 % opýtaných a 56,5 % by volilo inak.

Je to jasný signál, že ľudia chcú zmenu? Politológ Radoslav Štefančík si tým nie je úplne istý. „Slovenský volič je mimoriadne prelietavý. Platí to pri parlamentných voľbách, ukazuje sa to aj v komunálnych a možno i župných voľbách. Čísla nabádajú, že prieskum potvrdzuje vysokú mieru voličskej fluktuácie, ale nie je to jav, ktorý by bol špecifický len pre súčasné obdobie,” upozorňuje politológ.

Radoslav Štefančík si myslí, že slovenský volič je veľmi prelietavý. Zdroj: EMIL VAŠKO

Ľudia nie sú spokojní so svojimi radnými a župnými pánmi, potvrdili v ankete. Úplne konkrétne: so starostom či s primátorom nie je spokojných 49,3 % odpovedajúcich, so županom dokonca až 52,2 %.

„Posledné dva roky boli pre samosprávy ťažké. Aj preto, že toto obdobie si volič pred najbližšími voľbami najviac pamätá,” upozorňuje politológ Jozef Lenč. „Ak sú dnes voliči nespokojní s tým, ako sú spravované ich obec, mesto či kraj, tak to pripisujú tým, ktorí ich dnes spravujú,” myslí si. Upozorňuje, že na nespokojnosť so samosprávami a župami majú vplyv aj ďalšie skutočnosti a dianie. „Ako na ľudí vplýva politika štátu (pandemické opatrenia, zdražovanie a pod.) a tiež politika samosprávy (zvýšenie daní a poplatkov, pre politiku vlády),” pripomína politológ. Preto podľa neho neprekvapuje, že viac ako polovica respondentov v ankete uvádza, že chce zmenu. „Zmenu stavu, v ktorom sa ocitli. Stavu, za ktorý vinia prednostne tých, ktorí sú dnes reprezentantmi samospráv,” dodáva Jozef Lenč.

Jozef Lenč má trochu pochybnosti, či bude volebná účasť až taká vysoká. Zdroj: EMIL VAŠKO

Účastníci ankety veľmi jasne pomenovali aj dôvody, prečo nie sú spokojní s vedením samospráv a krajov. Až 40,8 % im vytýka, že za nimi nie sú vidieť poriadne výsledky, 32,9 % si myslí, že uprednostňujú svojich ľudí a 26 % tvrdí, že sa nestarajú dostatočne o obec či mesto.

