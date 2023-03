Cestujúci sa pri vstupe do vestibulu železničnej stanice nemusí preukázať platným cestovným lístkom, čo využíva aj väčšina asociálov a bezdomovcov. Do čakárne je však vstup podmienený platným cestovným dokladom, nikto to však pri vstupe do čakárne nekontroluje, a tak sa stáva, že keď cestujúci vidia čakáreň plnú bezdomovcov a asociálov, radšej počkajú vonku v záujme ochrany seba aj svojej batožiny. S problémom asociálov zápasí väčšina staníc, predovšetkým vo veľkých mestách.

Nedávno sa v stanici Trenčín odohral incident kedy vo večerných hodinách bola čakáreň plná bezdomovcov a rómov, ktorí sa medzi sebou vzájomne pobili. Cestujúci boli z tohto dôvodu odkázaní na čakanie vonku. Až hliadka polície situáciu vyriešila. Takéto incidenty sa tu odohrávajú pravidelne a pomohla by stála hliadka polície v obvode stanice a kamery, tu však narážame na problém.

Vo vestibule ŽST Trenčín sa kamerový systém nenachádza. V rámci plánovanej rekonštrukcie výpravnej budovy ŽST Trenčín bude v jednotlivých fázach projektu, kamerový systém riešený. V rámci prebiehajúceho verejného obstarávania na „SBS na zavolanie“ nebolo v požiadavkách ŽST zabezpečenie tejto služby pre ŽST Trenčín. V tomto období závažnejšie problémy s osobami bez domova evidujeme v iných staniciach (Čadca, Vrútky, Kraľovaný, Ružomberok a Liptovský Mikuláš), ozrejme situáciu hovorkyňa železníc Ria Feik Achbergerová.

Ako pozitívny príklad vyriešenia problému bezdomovectva by sme mohli uviesť stanicu Žilina, kde od konca roku 2021 je v priestoroch ŽST Žilina zabezpečená SBS v nepretržitej prevádzke. „Riešenie prinieslo očakávaný efekt, ale vyžaduje pomerne vysoké náklady, a preto nie je možne ho aplikovať na všetky stanice“ pokračuje hovorkyňa. V záujme ochrany cestujúcej verejnosti pristúpili viaceré stanice k uzamykaniu čakární počas zimy, tá je zamknutá napr. v stanici Trenčianska Teplá a po novom už aj v Trenčíne.

To však situáciu rieši len čiastočne, obrátili sme sa preto na PZ, či vedia s daným problémom pohnúť. „Útvary železničnej polície Policajného zboru sú dislokované na základe demografických podmienok obvodu železničných dráh v dôležitých železničných uzloch, teda v najväčších železničných staniciach. Príslušníci železničnej polície Policajného zboru sa snažia v maximálnej možnej miere vykonávať hliadkovú službu na železničných staniciach a vo vlakoch. Sprevádzajú sa hlavne vytypované vlaky na základe analýzy bezpečnostnej situácie.“ objasňuje Denisa Bárdyová z prezídia PZ.

Štatistika zásahov železničnej polície hovorí však jasne: V roku 2022 bolo v územnom obvode oddelení železničnej polície Policajného zboru spáchaných 661 priestupkov ku škode cestujúcej verejnosti a z toho:

- 193 priestupkov proti verejnému poriadku z toho 11 vo vlaku a 182 v stanici,

- 126 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu z toho 35 vo vlaku a 91 v stanici,

- 342 majetkových priestupkov z toho 133 vo vlaku a 209 v stanici.

Okrem uvedených priestupkov bolo spáchaných aj 180 majetkových trestných činov ku škode cestujúcej verejnosti, z ktorých bolo 79 vo vlakoch a 101 v staniciach.