Do Grécka možno cestovať bez obmedzení v súvislosti s ochorením COVID-19, na vstup do krajiny stačí platný cestovný doklad. Naďalej však platí povinnosť nosiť rúško v zdravotníckych zariadeniach či domovoch dôchodcov. Rezort diplomacie to pripomína na webe.

"Cestujúci prichádzajúci do Grécka nemusia pri vstupe do krajiny preukazovať digitálny COVID certifikát EÚ, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu," uvádza ministerstvo. Pri vstupe do krajiny je však potrebné preukázať sa občianskym preukazom alebo cestovným pasom, ktorý musí byť platný do konca pobytu.

Kréta je najväčším gréckym ostrovom a obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov. Zdroj: Profimedia

V prípade cesty autom rezort odporúča mať uzatvorené havarijné poistenie. "Na gréckych diaľniciach sa platí mýto, platbu môžete realizovať v hotovosti aj kartou," pripomína. Ministerstvo tiež upozorňuje, že v hlavnom meste Grécka môže byť doprava chaotická a agresívna. "Je nutné dať si pozor na niektoré miestne špecifiká, napríklad množstvo motorkárov na ceste či obiehanie z oboch strán na trojprúdovej ceste," spresnilo

Prečítajte si tiež: