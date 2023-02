Minulý týždeň sme si od politikov vypočuli veľmi veľa slov na tému, ako sa hlásia k odkazu Jána Kuciaka. Nakoľko im môžeme veriť?

- Ťažká otázka, ale treba povedať, že majú šancu dokazovať to svojimi činmi. Medzi dnešnou politickou reprezentáciou sú ľudia, ktorí opakujú, že sa hlásia k tomu odkazu, ale svojou každodennou prácou to nepotvrdzujú. Domnievam sa však, že bežný človek má veľkú šancu sa v tom zorientovať.

Kto napríklad?

- Nebudem konkrétny, ale sú medzi nimi ľudia, ktorí boli priamo súčasťou iniciatívy Za slušné Slovensko, a tiež by som povedal, že niektoré ich činy hodnotíme s určitými rozpakmi.

Nemáte pocit, že zo smrti mladých ľudí sa na jednej strane stal symbol, v menej ktorého sa spoločnosť očisťuje, ale na druhej strane sa aj zneužíva?

- Časy sú náchylné na to, že práve odkazy takýchto veľmi silných momentov v živote spoločnosti niektorí vlastne unesú. Tak ako sa niekto pred viacerými rokmi snažil uniesť Slovensko nám, občanom tejto krajiny, tak aj ten odkaz niektorí môžu teraz uniesť. Ale znovu, mnohí ľudia majú možnosť to – ako sa ľudovo hovorí – prekuknúť. V tomto by som ľuďom dôveroval, že medzi politikmi dokážu rozlíšiť tých, ktorí o tom hovoria istým spôsobom aj dojímavo, a medzi tými, ktorí smrť dvoch mladých ľudí iba cynicky zneužívajú.

A tými, ktorí to myslia aj úprimne.

- Naozaj si myslím, že istým spôsobom to vidieť. Dôveroval by som ľuďom, že to vedia odhaliť.

