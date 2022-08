ČERSTVÝ ženáč Ňarjaš zobral svoju manželku do TALIANSKA: NEUVERÍTE, komu ju prišiel predstaviť!

Od tajnej svadby Erika Ňarjaša neubehol ešte ani mesiac. Krásnu, dnes už bývalú letušku Alinu z Kirgizska si zobral na Seychelách, kde si dvojica dopriala chvíľu spoločného oddychu. „Medové týždne boli skvelé. Nezáleží však, kde si, ale s kým si. My plánujeme mať ‚honeymoon‘ celý život, tak by to malo byť, nie?“ povedal pre náš denník.

Po návrate na Slovensko sa pustil do práce, keďže sa rozhodol verejne oznámiť svoju kandidatúru na post predsedu Košického samosprávneho kraja. „Mojou jedinou motiváciou je pričiniť sa o to, aby sa aj na východnom Slovensku žilo minimálne tak dobre ako na západnom Slovensku," povedal s tým, že kandidovať sa rozhodol najmä preto, že pochádza z Košického kraja a je rodený Košičan. Svoj volebný program zhrnul do štyroch bodov. Sú nimi podpora výskumu a investícií s vyššou pridanou hodnotou, a tým znižovanie príjmovej nerovnosti medzi východným a západným Slovenskom, starostlivosť o seniorov zriadením krajskej opatrovateľskej agentúry, starostlivosť o deti a mládež zriadením župných škôlok, vybudovaním župného tábora s všestrannou podporou športu a tiež podpora turizmu a cestnej infraštruktúry.

Ako sa však ukázalo, napriek týmto slovám má svoju rodinu roztrúsenú vo viacerých krajinách. Svedčia o tom jeho najnovšie zábery s manželkou z krátkej dovolenky v Taliansku. „Keďže časť mojej rodiny pochádza z Talianska, chcel som predstaviť manželku aj mojej mame a navštíviť túto krásnu krajinu. Manželka Taliansko miluje, no po pár dňoch mi povedala, že jej už chýba Slovensko,“ prezradil nám zamilovaný ženáč Ňarjaš.

Spoločne s manželkou si okrem oddychu a rodiny v Taliansku užíva aj miestnu gastronómiu. Nám prezradil, aké jedlo majú najradšej.

Prečítajte si tiež: