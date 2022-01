Rast cien potravín naši susedia riešia zastropovaním ich cien alebo dramatickým znížením DPH. V Maďarsku sa rozhodli pre prvú zo spomínaných možností. Hodnota šiestich základných potravín sa tak od 1. februára musí znížiť. „Ceny kryštálového cukru, pšeničnej múky, slnečnicového oleja, bravčového stehna, kuracích pŕs a kravského mlieka s 2,8-percentným obsahom tuku treba vrátiť na úroveň, na ktorej boli vlani pred 15. októbrom,“ vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán. Poľská vláda zas v snahe o spomalenie inflácie od februára na šesť mesiacov zruší DPH na potraviny. Česká republika má DPH na potraviny 10 – 15 percent.

Slovensko na druhej strane DPH potravín naposledy znižovalo pred dvoma rokmi. „Išlo o zníženie DPH na základné potraviny na 10 percent,“ povedala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová. Zásadný rozdiel vo výške DPH, a teda aj v konečnej cene komodít, tak môže podľa nej zabolieť aj samotný štát. Ľudia z prihraničných oblastí radšej nakúpia u susedov.

Zmena by však mohla prísť už čoskoro. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan sa včera vyjadril, že rezort bude na zvyšovanie cien reagovať. „Spracovávame na sekcii obchodu a potravinárstva ministerstva analýzu, ktorú dáme k dispozícii nielen členom vlády, ale aj poslancom,“ povedal minister. Dodal, že podľa jej výsledku by mali určiť potraviny, ktorým sa dočasne zníži DPH. „Je, samozrejme, vždy problém, aby sme pokles DPH dostali do poklesu konečných cien pre spotrebiteľov. My vieme nastaviť kontrolné mechanizmy aj v obchodných reťazcoch, aj u agropotravinárov, aby sme toto odsledovali,“ vysvetlil.

Podľa slovenských potravinárov by sme znižovanie DPH u susedov nemali podceňovať, máme totiž jednu z najvyšších daní na potraviny. „Znížená DPH by sa mala uplatniť na podstatne širší okruh potravín, keďže momentálne zahŕňa len mäso, niekoľko druhov mliečnych výrobkov, čerstvý chlieb, rožky, ovocné a zeleninové šťavy a niektoré druhy ovocia a zeleniny,“ uviedla potravinárska komora.

Ďalšia úprava DPH na potraviny je krokom, ktorý si vyžaduje širšiu diskusiu k tejto téme, kde okrem názorov politikov treba zohľadniť aj názor poľnohospodárov a potravinárov a renomovaných ekonomických analytikov, uviedla Holéciová.