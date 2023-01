Keď Pavel privítal na pódiu svojej volebnej centrály Zuzanu Čaputovú, publikum doslova šalelo. Prezidentka sa im za vrúcne privítanie musela dokonca viackrát poďakovať. „Teší ma, že nás s novozvoleným českým prezidentom spájajú rovnaké hodnoty. Moja osobná gratulácia v Prahe by však nebola možná bez výnimočnej ľudskej blízkosti medzi oboma našimi národmi,“ povedala Čaputová s tým, že spriaznenosť oboch krajín potvrdila aj atmosféra v Pavlovom volebnom štábe.

Rovnako nadšený bol aj novozvolený prezident. „Najkrajšia bola gratulácia od Čaputovej. Jej prítomnosť vo volebnom štábe bola krásnym zážitkom, ktorý si budem dlho pamätať. My Česi a Slováci sme si stále veľmi blízki. Ďakujem, pani prezidentka,“ povedal Pavel. Zaujímavosťou je, že pri prezidentských voľbách bol poradcom v štábe Čaputovej, ako aj Pavla, Martin Burgr. Ako sa však ukázalo, s nečakaným krokom prezidentky nemal nič spoločné.

Návšteva Pavlovho volebného štábu bola podľa Jozefa Mateja z Kancelárie prezidenta spontánnym nápadom Čaputovej, ktorý sa zrodil počas týždňa, keď všetky predvolebné prieskumy predpokladali jeho jasné víťazstvo. „Prezidentka chcela týmto gestom prekvapiť novozvoleného prezidenta a oceniť rešpekt k demokratickým hodnotám, k pravde a k jeho pokojnému a rozvážnemu štýlu politiky, ktorý je jej blízky,“ dodal Matej s tým, že osobná gratulácia môže podľa prezidentky ešte viac posilniť nadštandardné vzťahy medzi oboma krajinami.

Opačný postoj k celej situácii zaujali opoziční politici na čele s lídrom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim (47), ktorý pre RTVS povedal, že ho tento krok našej hlavy štátu zarazil: „Partnerom prezidentky je ešte stále Miloš Zeman (78), ktorý je vo funkcii. Dosť dobre som nepochopil, že odkedy prezidenti iných krajín chodia gratulovať do volebných štábov.“ Naopak, šéf Sme rodina Boris Kollár (57) to až tak čierne nevidí, aj keď to považuje za neštandardné: „Je to jej ľudské gesto a bolo to sympatické a milé.“ Predseda parlamentu dodal, že Čaputová má so Zemanom naplánovanú oficiálnu rozlúčku v Tatrách.

