Zuzana Čaputová (48) sa so svojim dnes už bývalým manželom rozviedla ešte pred nástupom do funkcie hlavy štátu. Počas kampane tvorila pár s hudobníkom a fotografom Petrom Konečným. Ich šťastie však dlho nevydržalo a po nástupe do prezidentského paláca ohlásili rozchod. Zuzana Čaputová nezostala dlho sama a s bývalým kolegom Jurajom Rizmanom tvoria pár už vyše roka. „Áno, sme naozaj spolu. Sme šťastní a sme si navzájom oporou. Prepáčte, ale obaja sa snažíme chrániť si súkromný život, a tak sa k tomu viac vyjadrovať nebudem,“ povedal pre náš denník ešte vlani Rizman.

Odvtedy sa však veľa zmenilo a prezidentku s Rizmanom je vídať ruka v ruke na oficiálnych aj neoficiálnych podujatiach. Na verejnosti pôsobia veľmi šťastne a spokojne. Nedávno sa zúčastnili otváracieho koncertu 17. ročníka festivalu Viva Musica. Prezidentka zvolila jednoduché modré šaty s jemným opaskom, Rizman stavil na klasiku, čierny oblek, bielu košeľu a čiernu kravatu. Práve túto fotografiu zavesil Rizman na svoj profil na sociálnej sieti. Jeho fanúšikovia sa nezdržali a zahrnuli ich komentármi.

