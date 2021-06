Prezidentka Zuzana Čaputová je vo svojom kresle presne dva roky! V polovici júna 2019 počas inaugurácie definitívne vymenila exprezidenta Andreja Kisku (58) a stala sa prvou ženskou hlavou štátu. Prvý rok vládnutia bol pre ňu úspešný. Svetový portál Politico ju totiž označil za jednu z najvplyvnejších osobností Európy a všimol si ju aj americký The New York Times a pred niekoľkými mesiacmi sa objavila aj na titulke prestížneho magazínu Vogue. Priazni sa teší nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku, kde sa od svojho vymenovania pravidelne zaraďuje medzi najdôveryhodnejších politikov krajiny – prvý rok si to myslelo až 70 % opýtaných.

Čaputová vstúpila do prezidentského úradu nezadaná – krátko po voľbách totiž ukončila vzťah s fotografom Petrom Konečným. Šťastie si ju však onedlho opäť našlo a od začiatku minulého roka tvorí pár s Jurajom Rizmanom. Zaľúbenci sa poznajú už 13 rokov a nakoniec ich spojila práca v prezidentskom paláci. Rizman bol prezidentkiným poradcom pre životné prostredie a občiansku spoločnosť. Po pár mesiacoch však z paláca z odišiel. Dôvodom bol práve ich začínajúci vzťah. Okrem partnera sa teší aj dvom dcéram z predchádzajúceho manželstva. To, že majú spolu dobrý vzťah, dokazujú aj ich spoločné fotografie na sociálnych sieťach.

Okrem radostných chvíľ ju za posledný rok sprevádzal aj kolotoč demisií Matovičovej vlády, protivládne protesty pred Prezidentským palácom či kritizované stretnutie v budove SIS.

Hlava štátu však okrem zmierlivej stránky počas marcovej koaličnej krízy ukázala aj tú prísnu. Situáciu vtedy vzala do vlastných rúk a k politickému vývoju sa aktívne vyjadrovala. Dostala sa dokonca aj do konfliktu s expremiérom Igorom Matovičom (48). To politológ Tomáš Koziak vníma pozitívne. „Jej popularita neklesá. A Igorovi Matovičovi sa prepadá,” povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Prezidentka Zuzana Čaputová je jednou z vedúcich osobností Európy. Zdroj: fb/ Zuzana Čaputová

Za posledný rok sa jej komunikácia ani voličské preferencie podľa odborníkov výrazne nezmenili. Stále podľa nich zastáva rovnaké hodnoty a politické názory ako pred voľbami. „Vo všeobecnosti zastáva úrad dobre. Oproti niektorým predchádzajúcim prezidentom nerobí hanbu a nemala žiadny prešľap,” hovorí politológ Koziak. „Prezidentku všade, kde príde, tak chvália. Čo sa týka vnútropolitickej scény, tak vystupuje v rámci kompetencií, ktoré má a nie je nič, čo by sme hodnotili kriticky,” dodáva s tým, že jej popularita oveľa prevyšuje aj preferencie koaličných strán, z čoho vyplýva, že je populárna aj u časti voličov opozičných strán. „Toto je vizitka, že sa správa nadstranícky a občania ju vnímajú ako zástupkyňu ľudu,” hovorí.

„Ukázalo sa mimoriadne pozitívne, že nebola nominantkou ani opozície, ani koalície a to znamená, že vie nadstranícky vystupovať a nadstaviť zrkadlo obom stranám,” hovorí pre náš denník politológ Radoslav Štefančík. Podľa neho nič vážne nepokazila a neangažovala sa v politických otázkach, ktoré boli založené na „žabomyších vojnách strán”. Na otázku, či jej stretnutie v SIS poškodilo reputáciu, hovorí, že výrazne určite nie. „Aj ona sama podľa mňa ľutuje, že tam bola. Povedala, že keďže dostala iné informácie z rôznych strán, tak chcela mať prehľad, že čo s tým. Ale potvrdila, že do takého stretnutia by už nešla,” uzavrel Štefančík.