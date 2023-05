"Údelom vlád odborníkov je, že sa dostávajú k slovu až vo chvíli, keď sa neponúka iné ústavné riešenie. Na Slovensku nadišla chvíľa pre túto vládu v okamihu, keď už nedokázal pokračovať vo svojej práci tím povereného premiéra Eduarda Hegera," uviedla vo svojom príhovore prezidentka Čaputová počas vymenovania vlády odborníkov. Problémom vládnej koalície, ktorý urýchlil jej koniec, bol podľa jej slov najmä permanentný súboj a hádky, ktoré otrávili verejnosť a v konečnom dôsledku aj svojich protagonistov.

"Zostavovanie úradníckej vlády nebola ľahká úloha, ale bola to aj radosť. Radosť spoznávať ľudí s výborným kreditom, so skúsenosťami a výsledkami, ochotných slúžiť pre Slovensko aj v tých najhorúcejších pozíciách, a za mimoriadne zložitých okolností. Máte za to moju veľkú vďaku a rešpekt!" uviedla tiež prezidentka.

Hlava štátu si pri príležitosti menovania novej úradníckej vlády zrecyklovala chic purpurové šaty, v ktorých sme ju mohli vidieť nedávno na slávnostnej recepcii podávanej kráľom Karolom III. v Buckinghamskom paláci, ktorá sa konala pri príležitosti jeho korunovácie. „Zvolili sme šaty lady dĺžky v purpurovo-fialovej farbe, veľmi kráľovskej, ktorá sa k tej udalosti hodí, ale na samotnú korunováciu by to už celkom vhodné nebolo, pretože ide o kráľovskú farbu,“ vysvetľovala toho času Katarína Strýčková, odborníčka na kráľovský protokol a etiketu.

Na vymenovaní úradníckej vlády v Prezidentskom paláci si Čaputová k purpurovým šatám s naberanými rukávmi zvolila krémové lodičky a ako účes elegantný drdol. FOTKY ČAPUTOVEJ V PURPUROVÝCH ŠATÁCH pri vymenovaní úradníckej vlády si pozrite v našej galérii!