Kiska od svojho nástupu do funkcie prezidenta nemal práve najlepší vzťah s vtedajším premiérom a jeho protikandidátom Robertom Ficom. Často z jeho strany čelil aj ostrej kritike. Vystupňovalo sa to najmä po vražde novinára Jána Kuciaka († 27), keď Kiska žiadal rekonštrukciu vlády alebo predčasné voľby. Napokon to vyvrcholilo demisiou Fica, keď vtedajšiemu prezidentovi povedal známu vetu: „Ja nikam neodchádzam.“

Expremiér v súčasnosti nevychádza ani so súčasnou hlavou štátu Čaputovou. Kritizoval jej správu o stave republiky, nevyhlásenie referenda o predčasných voľbách a spochybňuje aj spôsob jej dosadenia do prezidentského kresla. „Do funkcie ju podobne ako Kisku dostal neznámy človek, ktorého si vybrali liberálne kruhy, bohato podporované zo zahraničia,“ povedal Fico s tým, že prezidentka je na strane koalície. Kritizujú ju aj ďalšie opozičné strany, napríklad aj šéf mimoparlamentnej SNS Andrej Danko (47).

Čaputová však vo verejných vyhláseniach často kritizuje aj koalíciu. Najmä pre nezvládaný boj s pandémiou či pomaly sa rodiace reformy. Ostré slová v tomto prípade idú oboma smermi. „Pri každej možnej príležitosti podsúva ľuďom, že by mal mať Heger väčšiu autoritu. Zákerné, vopred vykalkulované zlomyseľné opakované bozky smrti. Od človeka, ktorý by mal miesto sústavných podrazov v ťažkej kríze premiérovi pomáhať,“ napísal šéf vládneho OĽaNO Igor Matovič na sociálnej sieti o hlave štátu. Čaputovej kritika koalície sa nepozdáva ani ministerke investícií Veronike Remišovej (45): „Pani prezidentka kritizovala vládu s tým, že ak koalícia nechce robiť reformy, má ísť od toho. Považujem to za veľmi nešťastnú iniciatívu, ktorá krajinu ešte viac destabilizuje.“

Politológ Radoslav Štefančík vidí za vyššou kritikou Čaputovej jej aktivitu: „Spomeňme si na to, keď zavraždili Kuciaka. Kiska bol na lyžovačke týždeň, keď sa v jeho krajine stalo niečo také dôležité. Čaputová chce svoj názor prezentovať, na to ju ľudia volili.“ Dôležité podľa odborníka je, že prezidentka sa nezapája do medzistraníckej, ale do verejnej diskusie. „Keď niekto kritizuje prezidentku za to, že povedala niečo iné, ako si myslí vláda, tak to je absencia schopnosti toho človeka prijať opačný názor, čo v demokracii nie je prospešné,“ dodal politológ. Kritika od opozície je vraj logická. Dôvod môže byť jednoduchý – plán presadiť v prezidentských voľbách vlastného kandidáta. V tom prípade by nižšia dôvera v Čaputovú hrala v ich prospech. Podľa Štefančíka je však nepochopiteľná kritika Matoviča. „Líder koalície by s populárnou prezidentkou mal byť zadobre, aby si z jej popularity vylepšil svoju,” zakončil. Otázky sme zaslali aj hlave štátu, no do uzávierky neodpovedala.

