Prezidentka Zuzana Čaputová (49) v pondelok vyhlásila, že do konca roka vypíše referendum o zmene ústavy, ktoré iniciovali opozičné politické strany. Ako by malo referendum prebiehať, no aj to, za akých okolností a kedy by sa na Slovensku mohli konať predčasné voľby, sa denník Plus JEDEN DEŇ pýtal priamo odborníkov na slovenskú ústavu!

Referendové otázky, ktoré predstavil opozičný Smer-SD, znejú na prvé „počutie“ jednoducho. 1. otázka: Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu? 2. otázka: Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné ukončiť referendom alebo uznesením NR SR, a to zmenou ústavy?

Po ich preskúmaní sa prezidentka rozhodla referendum vyhlásiť, no nateraz je isté iba to, že sa v ňom objaví druhá otázka. O tej prvej má totiž Čaputová pochybnosti, a tak sa opäť obráti na Ústavný súd. Odborníci v tomto prípade kladný výsledok neočakávajú. „Ak bude Ústavný súd dôsledne rešpektovať svoju doterajšiu judikatúru, potom nevidím reálne, aby súhlasil s vyhlásením referenda o prvej otázke,“ konštatoval niekdajší ústavný sudca Ladislav Orosz. „Ústavný súd v judikáte z roku 2021 hovoril o tom, že keď raz ústava zveruje rozhodovanie určitému ústavnému orgánu v konkrétnej veci, potom nie je možnosť toto rozhodovanie nahrádzať cez referendum. Referendom sa majú prijímať všeobecne záväzné pravidlá,“ vysvetlil ústavný právnik Vincent Bujňák.

Podľa šéfa Smeru Roberta Fica je však podanie na Ústavný súd zo strany prezidentky iba figovým listom. „Úmyselne nevyhlásila referendum o predčasných voľbách na 29. októbra, keď sa konajú aj spojené komunálne a regionálne voľby, lebo vedela, že by bolo úspešné,“ vyjadril svoj názor Fico. Čaputová, naopak, pripomína, že sporná otázka o podaní demisie vlády neznamená automaticky aj predčasné voľby. „Stále bude parlament v tom istom zložení a môžem vymenovať novú vládu na pôdoryse toho istého parlamentu alebo úradnícku vládu,“ poznamenala hlava štátu.

Kedy by sa teda Slovensko mohlo dopracovať k predčasným voľbám? Bujňák vysvetlil, že na vyvolanie predčasných volieb bude v prípade úspešnosti referenda potrebné buď uznesenie Národnej rady, alebo ďalšie referendum. „Treba povedať, že žiadna z týchto dvoch otázok nevyvolá predčasné voľby,“ konštatoval odborník s tým, že druhá otázka vytvorí ústavný základ na to, aby sa mohlo konať referendum o rozpustení konkrétneho parlamentu. „Iniciátori to teda robia dvojkrokovým spôsobom,“ ozrejmil.

„Ak by sa konalo referendum len o druhej otázke, vyvolalo by iba zmenu ústavy a na základe tejto zmeny ústavy by bolo možné uskutočniť referendum o predčasných voľbách,“ potvrdil Orosz. „Prvá otázka je formulovaná veľmi nešťastne a nevytvára priestor na vyhlásenie predčasných volieb,“ zhodnotil. Orosz zároveň prezradil, kedy by podľa neho mohlo k predčasným voľbám prísť!

