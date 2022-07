Začalo to pozitívne. Pár dní do zadu prisľúbil premiér Eduard Heger Sulíkovi, že Matovič prestane slovne útočiť. Financmajster si ale následne slovne do SaS kopol a potom situáciu vysvetlil: „Mne zatiaľ premiér nepovedal, že nemám útočiť.“ To už Sulíka chladným nenechalo a rozhodol sa k závažnému kroku: „Situácia je vážna. Zvolávam mimoriadnu rozšírenú republikovú radu strany a rozhodneme o budúcnosti.“ Už túto stredu sa SaS rozhodne, či zostane súčasťou vlády.

Sulíkovcov by mohli v koalícii udržať dve pozitívne správy z posledných dní. Šéfovi liberálov sa podarilo dotiahnuť na východ veľkého investora v podobe automobilky Volvo, ktorá zamestná 3,3-tisíc ľudí a ďalších 10-tisíc Slovákov za zamestná v subdodávateľksých firmách. No a dnes Sulíka potešila a možno mu vliala nových síl do práce sama Čaputová! „Prezidentka podpísala zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia,“ informuje kancelária prezidentky na svojich stránkach.

Čaputová teda podpísala Sulíkovi jeho obľúbené takzvané "kilečko 2", ktoré obsahuje takmer 200 opatrení na zníženie byrokracie pre podnikateľov. „Väčšina zmien spočíva v úprave takých povinností, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady. Príčinou je ich komplikovanosť, duplicita, ale tiež v praxi vyhodnotená absencia relevancie či účelnosti,“ uviedol rezort hospodárstva.

Naopak, Čaputová nebude nadšená z toho, akého trapasu sa dopustil správca stránky prezidentskej kancelárie - prezident.sk. Ako dokázali skomoliť meno Čaputovej nájdete v galérii.

